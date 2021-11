Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 14^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI SULLA 14^ GIORNATA

I pronostici di Serie B tornano a farci compagnia: sabato 27 novembre prosegue il programma della 14^ giornata, un turno molto interessante che prevede incroci tra squadre che hanno posizioni di classifica molto simili, e che dunque potrebbero aiutare a dare una nuova definizione a un campionato sempre molto incerto. È sempre difficile stabilire a priori come possa terminare una partita, e la cosa è ancora più vera in Serie B dove i rapporti di forza, certamente esistenti, sono messi in discussione e a dura prova giornata dopo giornata.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni: grande equilibrio all'Arena Garibaldi

Il nostro compito, come sempre, sarà dunque quello di provare a sbrogliare la matassa dei dubbi legati all’esito di questi match, e con i pronostici di Serie B tentare di individuare le squadre favorite nelle varie partite; scopriremo allora cosa succederà, ma intanto con l’aiuto da parte delle quote ufficiali stilate dai bookmaker possiamo davvero iniziare la nostra analisi delle partite, prendendo in considerazioni quelle che riteniamo più importanti anche ai fini della classifica o del blasone delle varie squadre impegnate sabato 27 novembre.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 12^ giornata: Cittadella favorito sul Pisa

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO REGGINA

Due squadre reduci da sconfitte a caccia di riscatto: questa è Benevento Reggina, che nel trend generale ci consegna i sanniti in crisi. Tre sconfitte consecutive e l’uscita dalla zona playoff, per Fabio Caserta la marcia deve ripartire subito ma il passo contro le squadre da top 10 della classifica è tutto tranne che brillante. La Reggina si è fatta rimontare e battere in casa dalla Cremonese, ma tutto sommato sta disputando un ottimo campionato come dimostrato dal terzo posto; Alfredo Aglietti però sa fin troppo bene che trovarsi indietro in poche giornate è sempre possibile. L’agenzia Snai per i pronostici di Serie B ci parla di un Benevento favorito: la cifra per la sua vittoria ha il valore di 2,10 volte quello che avrete pensato di investire sul segno 1, per contro il segno 2 che identifica l’eventualità del successo amaranto porta in dote un guadagno che ammonta a 3,60 volte la vostra giocata. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita equivalente a 3,20 volte l’importo messo sul piatto.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 11^ giornata: cosa accadrà all'Arena Garibaldi

PRONOSTICI SERIE B: ASCOLI MONZA

Ascoli Monza in questo momento è una partita tra due squadre che occupano il settimo posto: per i marchigiani un’ottima realtà, per i brianzoli ancora non quello che si sperava sulla carta. Settimana scorsa l’Ascoli ha vinto sul campo del fanalino di coda Pordenone, ed è riparto anche il Monza che ha timbrato un pirotecnico 3-2 al Como, che aveva rimontato due reti prima di cadere al 91’. Un Monza che appare in crescita, ma che in realtà non ha ancora trovato quella continuità che dovrebbe avere una squadra chiamata a fare corsa di testa; per i pronostici di Serie B notiamo comunque che la favorita è l’Ascoli, ma in realtà siamo in una situazione di grande equilibrio perché ci sono 0,10 punti di differenza tra l’eventualità della vittoria interna (segno 1) e quella del successo in trasferta (segno 2), rispettivamente troviamo questi valori a 2,65 e 2,75 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto con questo bookmaker. Per quanto riguarda l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, il guadagno che ne deriverebbe equivarrebbe a 3,15 la somma che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA