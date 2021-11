Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (13^ giornata)

RISULTATI SERIE B: SI RIPARTE DOPO LA SOSTA!

Dopo la sosta per le nazionali, tornano a farci compagnia i risultati di Serie B: si gioca la 13^ giornata e non erano previsti anticipi del venerdì, dunque sarà sabato 20 novembre che vivremo le prime partite di questo turno. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci propone il calendario: alle ore 14:00, consueto orario d’inizio, vivremo Frosinone Lecce, Pordenone, Ascoli, Spal Alessandria e Ternana Cittadella. Il primo posticipo sarà quello delle ore 16:15 e cioè Perugia Crotone, mentre alle ore 18:30 questo sabato si concluderà con Vicenza Brescia.

Bisogna dire che, rispetto a come era cominciata la stagione, questo campionato cadetto sta riservando parecchie sorprese; non è comunque una novità, sappiamo bene che questo succede praticamente tutti gli anni ed è anche per questo che dovremo osservare con attenzione i risultati di Serie B, perché tra poco si inizia a giocare e sarà davvero interessante scoprire come cambierà una classifica che appena prima della sosta ci ha consegnato una nuova capolista, chiamata ora al tentativo di fuga verso la promozione diretta.

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

La nuova capolista che affronta oggi i risultati di Serie B è il Brescia: Pippo Inzaghi torna in vetta alla classifica del campionato cadetto dopo aver dominato due stagioni fa con il Benevento, dunque sa bene come si conduce una Serie B in testa e soprattutto, particolare certamente non indifferente, ha a disposizione una corazzata costruita per il salto di categoria. La fuga non si prospetta comunque semplice, perché alle spalle ci sono due avversarie più che agguerrite: il Lecce attrezzatissimo per giocarsela fino in fondo e la Reggina, che in questo momento garantisce maggiore affidabilità di un Pisa che dopo aver dominato la prima parte del girone di andata si è spento, ma del resto era anche una sorpresa non da poco.

Questo, senza parlare di tutte le altre: da un solidissimo Frosinone (una sola sconfitta) al Monza che sta risalendo la corrente, poi ancora Cremonese e Cittadella che sono in ritardo ma possono dire la loro. Attenzione invece a quello che può succedere in coda, perché ci sono quattro squadre che si sono già staccate dal resto del gruppo: bisognerà osservare con attenzione anche loro nei risultati di Serie B di oggi, perché la forbice in classifica potrebbe diventare ancora più ampia…

RISULTATI SERIE B: 13^ GIORNATA

Ore 14:00 Frosinone Lecce

Ore 14:00 Pordenone Ascoli

Ore 14:00 Spal Alessandria

Ore 14:00 Ternana Cittadella

Ore 16:15 Perugia Crotone

Ore 18:30 Vicenza Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 24

Lecce 23

Pisa, Reggina 22

Frosinone 21

Benevento, Como, Cremonese, Cittadella 19

Ascoli, Monza 18

Perugia 17

Ternana, Parma 16

Spal, Cosenza 14

Crotone, Alessandria 8

Vicenza 4

Pordenone 3



