Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 15^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 15^ GIORNATA

Un altro viaggio attraverso i pronostici di Serie B ci porta a parlare delle partite che si giocano per la 15^ giornata: martedì 30 novembre ci si spalanca davanti un altro turno infrasettimanale, e dunque tutte le incertezze legate agli impegni ravvicinati, ai plausibili turnover da parte dei vari allenatori e naturalmente, come di consueto, agli incroci di un calendario che questa volta potrebbe favorire una squadra che magari nel corso del fine settimana giocava contro un’avversaria che godeva del vantaggio stabilito dai bookmaker.

Bisognerà naturalmente tenere in conto tutto questo nell’affrontare la nostra discussione sui pronostici di Serie B; partendo da quelle di oggi siamo dunque pronti ad analizzare le partite più significative di una 15^ giornata che potrebbe nuovamente stravolgere i rapporti di forza cui eravamo abituati, tenendo conto del fatto che nell’ultimo turno la capolista è cambiata la situazione è davvero in divenire, e anche le quote delle agenzia che prenderemo in esame ci daranno un quadro in certi casi di incertezza.

PRONOSTICI SERIE B: CREMONESE FROSINONE

Eccoci allora a Cremonese Frosinone per i pronostici di Serie B. Nell’ultima giornata entrambe hanno rallentato contro squadre in corsa per la salvezza: i grigiorossi sono caduti sul campo dell’Alessandria mentre i ciociari hanno segnato all’ultimo secondo per evitare la sconfitta contro il fanalino di coda Pordenone, che fino a qui non ha ancora vinto in campionato. È stato allora un turno negativo, che necessita di riscatto: in classifica la Cremonese ha ancora un punto da recuperare al Frosinone ma, giocando allo Zini, è favorita nei pronostici di Serie B sanciti dalla Snai. Nello specifico il segno 1 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 2,50 volte la somma messa sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo esterno del Frosinone porta in dote una vincita che corrisponde a 3,00 volte la posta. Vale invece 3,05 volte la vostra giocata il pareggio, che come sempre viene identificato dal segno X.

PRONOSTICI SERIE B: PISA PERUGIA

I pronostici di Serie B ci consentono di parlare anche di Pisa Perugia: i toscani sono tornati primi in classifica grazie alla vittoria sul campo del Brescia, che nel frattempo si era preso la vetta e minacciava di andare in fuga. Grande colpo dunque per Luca D’Angelo che ha vinto le ultime due partite e si è decisamente rilanciato; il Perugia arriva dal pareggio interno contro il Cittadella e ancora non riesce a dare continuità al suo campionato, ma tutto sommato si trova dove voleva essere e cioè in piena corsa per un posto nei playoff. All’Arena Garibaldi parte favorito il Pisa, secondo le quote della Snai: vale 2,30 volte la somma investita il segno 1 per la vittoria dei nerazzurri, mentre il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo del Perugia vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 3,25 volte quanto messo sul piatto. Il segno X come di consueto regola il pareggio: in questo caso la vincita che ne ricavereste sarebbe di 3,05 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



