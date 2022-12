Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 18^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 18^ GIORNATA

Con l’analisi dei pronostici di Serie B siamo pronti a fare il consueto percorso attraverso le quote che i bookmaker hanno previsto per le partite del campionato cadetto: sabato 17 dicembre prende il via la 18^ giornata, penultima di andata, avremo due anticipi e poi, come sempre accaduto nel corso dei Mondiali, il turno si svilupperà prevalentemente la domenica, anche se questa volta non avremo un lunch match a farci compagnia. Cosa dire della situazione legata ai pronostici di Serie B? Le due gare di oggi riguardano la corsa ai playoff e alla promozione diretta.

Abbiamo lasciato il Frosinone capolista con 4 punti di vantaggio, questo ci dice che se la Reggina dovesse perdere – in casa contro il Bari – i ciociari sarebbero aritmeticamente campioni d’inverno con un turno di anticipo, ancor prima di scendere in campo (lo faranno domani sera nel big match contro il Genoa). Il Bari può agganciare il secondo posto, Pisa e Brescia si affrontano in una sfida che vale la rincorsa alla zona playoff. Vedremo: adesso diamo un rapido sguardo ai pronostici di Serie B analizzando le partite principali di questa 18^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: PISA BRESCIA

Con i pronostici di Serie B iniziamo allora da Pisa Brescia, la partita che apre la 18^ giornata. Se i toscani viaggiano a velocità doppia da quando è tornato Luca D’Angelo, e sperano di agganciare in maniera concreta quei playoff di cui l’anno scorso hanno giocato una inattesa ma splendida finale, il Brescia ha vinto una sola volta nelle ultime undici uscite e la sua classifica inizia a farsi non troppo buona. A oggi le rondinelle sarebbero alla post season, ma la posizione di Pep Clotet è in bilico e l’allenatore spagnolo potrebbe anche saltare qualora oggi non dovesse arrivare un risultato positivo, anche perché la graduatoria è davvero corta e in una sola giornata si possono perdere tante posizioni.

I pronostici di Serie B sanciti dall'agenzia Snai ci dicono che il Pisa parte favorito all'Arena Garibaldi: lo vediamo con il segno 1 che vale 2,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, laddove il segno 2 per il successo del Brescia vi garantirebbe una vincita pari a 3,25 volte l'importo investito. Il pareggio, eventualità che come sempre viene regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote un guadagno che equivale a 3,15 volte la giocata. Vedremo se il campo rispecchierà questi pronostici oppure avremo un risultato a sorpresa…











