Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 18^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PARTITE DELLA 18^ GIORNATA

Il nostro viaggio all’interno dei pronostici di Serie B prende in considerazione le partite che si giocano per la 18^ giornata: un turno inaugurato da due anticipi e che prosegue con altre 8 partite. Va ricordato che il torneo cadetto ha avuto una pausa lo scorso weekend, e anche di questo bisogna tenere conto per provare a tracciare un’ipotesi sulle varie gare; intanto possiamo dire che, come consuetudine quando si parla di questo campionato, la classifica è ancora piuttosto corta e soggetta a cambiamenti anche importanti; non sono poche le squadre che stanno lottando per la promozione e i playoff, quest’ultimo obiettivo si mischia inevitabilmente con la corsa alla salvezza visto che, appunto, la graduatoria è ancora parecchio compatta. Possiamo dunque iniziare la nostra analisi sui pronostici di Serie B: prenderemo in considerazione le quote che sono state ufficialmente fornite dall’agenzia Snai, per provare a tracciare un bilancio sulle partite che ci attendono nel fine settimana.

PRONOSTICI SERIE B: MONZA COSENZA

Partita interessante quella dell’U-Power Stadium, anche se potrebbe avere un esito scontato: i brianzoli, costruiti per la promozione diretta, sembrano finalmente aver ingranato la quarta anche se prima della sosta hanno pareggiato a Lecce, punto comunque utile per confermarsi al quarto posto e non perdere contatto dalle prime due. Per contro i lupi sono la squadra con meno vittorie in Serie B (appena 2) e hanno perso in casa contro l’Empoli, sono terzultimi e non stanno trovando ritmo. Secondo l’agenzia Snai il Monza è nettamente favorito: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,38 volte quanto messo sul tavolo, contro il valore di 9,25 volte la puntata che accompagna il segno 2 per il successo esterno del Cosenza. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PRONOSTICI SERIE B: PISA BRESCIA

Una sfida diretta per i playoff, anche se in questo momento entrambe le squadre non li giocherebbero. Avendo però un po’ di margine sulla zona retrocessione possono stare tranquille almeno per il momento; dal punto di vista dei risultati, l’effetto Dionigi sembra già svanito in casa lombarda e nell’ultimo turno è arrivata una pesante sconfitta interna contro il Vicenza. Il Pisa invece sa limitare le sue sconfitte, appena 4, ma pareggia tanto (8 volte) e dunque la sua classifica ne risente; il pareggio di Venezia da questo punto di vista è servito a poco. La Snai ci dice che i nerazzurri sono favoriti all’Arena Garibaldi, avendo un valore di 2,55 volte la puntata (sul segno 1 ovviamente) che è inferiore al 3,10 che accompagna il segno 2 da giocare per il successo fuori casa del Brescia. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale bisognerà puntare sul segno X: in questo caso il vostro guadagno ammonterebbe a 2,85 volte quello che avrete deciso di investire.



