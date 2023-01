Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 20^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 20^ GIORNATA

I pronostici di Serie B tornano dopo quasi tre settimane: sabato 14 gennaio inizia la 20^ giornata, e dunque prende il via anche il girone di ritorno di un campionato cadetto che, arrivato al giro di boa, sta iniziando a fornire i suoi verdetti pur se da prendere con le pinze, visto che appunto manca tutta la seconda metà del percorso. La Serie B non si è fermata per i Mondiali, ma dopo la giornata di Santo Stefano ha osservato la tradizionale sosta: tempo di tracciare i primi bilanci, e ora il campionato potrebbe anche essere stravolto dalle novità portate dal calciomercato invernale, che vanno tenute in conto.

Nell’affrontare i pronostici di Serie B bisogna dunque considerare anche questo, come del resto la condizione generale delle 20 squadre – nonostante siano passati 19 giorni dagli ultimi impegni – e una classifica che si deve ancora del tutto sgranare, ma che sicuramente ha dato dei punti di riferimento anche abbastanza netti. Iniziamo dunque il nostro viaggio, all’interno del quale ci faremo aiutare come di consueto dalle quote che sono state emesse dai vari bookmaker e che, lo ricordiamo, possono oscillare secondo le giocate che perverranno. Ci siamo, pronti ad analizzare davvero i pronostici di Serie B per questa 20^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: BARI PARMA

Bari Parma si può considerare uno dei big match nella 20^ giornata: i galletti a oggi sarebbero direttamente in semifinale playoff mentre i ducali dovrebbero giocare il primo turno, entrambe però sono ampiamente in corsa per la promozione immediata anche se qui devono fare i conti con il passo di Frosinone e Reggina, senza considerare che il Genoa sembra essersi ripreso e in generale ha sempre qualcosa in più. All’andata era metà agosto ed era venuto fuori un divertente 2-2 al Tardini; oggi siamo invece al San Nicola.

I pronostici di Serie B sanciti dall’agenzia Snai ci parlano di un equilibrio sostanziale, ma con il Bari leggermente favorito: il segno 1 per la vittoria dei galletti vi farebbe guadagnare 2,45 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 per l’affermazione del Parma ha un valore che corrisponde a 2,95 volte l’importo che avrete scelto di investire. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 3,20 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul tavolo.

PRONOSTICI SERIE B: PERUGIA PALERMO

Perugia Palermo è una partita tra due squadre partite con forti ambizioni, ma che per il momento stanno deludendo. Meglio il Palermo, che qualche colpo lo ha piazzato ma che idealmente avrebbe dovuto correre per i playoff: ci può ancora arrivare perché la classifica è corta. Il Perugia al momento deve solo pensare a salvarsi: si è ritrovato ultimo e staccato, poi ha vinto le ultime due partite e si è risollevato ma resta comunque in zona retrocessione, e dunque con la necessità di fare punti.

Grifone favorito nei pronostici di Serie B emessi dalla Snai: il segno 1 che identifica la sua vittoria vale infatti 2,30 volte l’importo messo sul piatto, poi abbiamo un valore identico che il bookmaker ha posto sulle altre due eventualità. Che decidiate di puntare sul segno X per il pareggio o sul segno 2, naturalmente identificativo della vittoria esterna del Palermo, il guadagno che ne ricavereste sarebbe identico, nello specifico stiamo parlando di 3,20 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto per questa partita.

