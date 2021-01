Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 20^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: SI GIOCA LA 20^ GIORNATA

L’approfondimento sui pronostici di Serie B ci conduce alla 20^ giornata, che è stata inaugurata da Vicenza Venezia – tradizionale anticipo del venerdì – e prosegue sabato 30 gennaio con cinque partite, dunque ne avremo tre domenica 31 e poi il consueto Monday Night a chiudere il turno. Cosa succederà sui vari campi del campionato cadetto? Come sempre questo torneo si sta rivelando incerto e pieno di sorprese, una classifica che viene rivoluzionata turno dopo turno e tanti diversi scenari.

L’Empoli si è preso il titolo di campione d’inverno ma, per come sta andando, non ci stupiremmo troppo se al termine della stagione regolare lo dovessimo vedere costretto a giocare i playoff. Con l’aiuto delle quote ufficiali fornite dai bookmaker, andiamo ora a vedere in che modo potrebbero andare queste sfide iniziando il nostro viaggio nei pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: EMPOLI FROSINONE

Ecco dunque i campioni d’inverno, che domenica scorsa hanno mancato una grande occasione per allungare sulla concorrenza: avanti di due gol a Lecce si sono fatti rimontare e hanno pareggiato, un risultato che sicuramente è positivo in assoluto ma deludente per come si era messa la partita. Sulla carta quello del Castellani è un big match, ma il Frosinone è in ritardo: ha pareggiato in casa contro la Reggina e a oggi non farebbe i playoff, ci rientrerebbe vincendo la gara che deve recuperare ma in generale sta faticando più del previsto. Secondo le quote fornite dalla Snai il favore del pronostico va ai toscani, che hanno un valore di 1,65 volte la somma giocata sul segno 1 che identifica la loro vittoria; il segno X che regola il pareggio vi permetterebbe di mettere in tasca una cifra corrispondente a 3,50 volte quanto puntato, mentre il segno 2 che identifica il successo esterno dei ciociari porta in dote una vincita che ammonta a 5,50 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE B: PISA REGGIANA

Un’altra partita di grande interesse: il Pordenone arriva dal pareggio ottenuto a Cosenza che gli ha impedito di prendere ancor più il volo, ma ormai i ramarri sembrano essere in ripresa e possono viaggiare per chiudere una stagione regolare molto simile a quella scorsa, cioè in alta classifica e potenziale mina vagante nei playoff. Punta ancora la promozione diretta il Lecce, che partiva tra le favorite: attualmente sesto, ha perso un po’ di continuità ma abbiamo già raccontato di come sia riuscito a fermare la corsa dell’Empoli. La Snai ci dice che in questa partita la squadra favorita per la vittoria è proprio quella salentina, ma siamo in una situazione di grande equilibrio: il segno 2 che identifica il colpo del Lecce vale infatti 2,75 volte la puntata, mentre siamo “solo” a 2,80 la giocata per il segno 1 sul quale puntare per il successo interno del Pordenone. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che ammonta a 2,90 volte l’importo investito, dunque anche qui valore assolutamente vicino agli altri.



