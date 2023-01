Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 21^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 21^ GIORNATA

Il nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B riguarda le partite che si giocano per la 21^ giornata, vale a dire la seconda di ritorno: introdotta dall’anticipo Palermo Bari, questa partita si svilupperà in particolar modo sabato 21 gennaio con ben otto partite, e dunque domenica 22 gennaio avremo soltanto un posticipo che sarà Brescia Frosinone, senza Monday Night a farci compagnia. La classifica di Serie B vede il Frosinone al comando, sempre con 6 punti di vantaggio sulla Reggina che però, nel frattempo, è stata agganciata dal Genoa.

Fabio Grosso cerca la fuga giusta al Rigamonti ma il campionato cadetto è come sempre imprevedibile, e anche per questo analizzare i pronostici di Serie B è interessante perché le singole partite possono sfuggire alle logiche delle quote stabilite dai bookmaker. Noi adesso possiamo realmente iniziare il nostro viaggio nei pronostici di Serie B, valutando le gare che almeno sulla carta possono essere più interessanti e facendoci aiutare appunto dalle previsioni che le agenzie stanno emettendo e aggiornando anche in queste ore.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO GENOA

Sicuramente Benevento Genoa è una partita interessante da analizzare con i pronostici di Serie B. I sanniti sono ancora pericolanti e non riescono a fare quel salto di qualità che pure una rosa costruita per ben altro campionato imporrebbe: il pareggio maturato a Cosenza è stato deludente e ha lasciato la squadra di Fabio Cannavaro al guado, pericolosamente vicina alla zona retrocessione e dunque con la necessità di vincere oggi.

Il Genoa invece sul filo di lana ha battuto il Venezia, e come detto ha agganciato il secondo posto: grande filotto quello di Alberto Gilardino che adesso sta volando e crede davvero nella promozione diretta, che del resto era un obiettivo dichiarato. I pronostici di Serie B stabiliti dalla Snai ci dicono che il Genoa parte favorito al Vigorito: il segno 2 per la sua vittoria è quotato 2,30 volte quanto puntato, per contro il segno 1 per l’affermazione del Benevento vi consentirebbe di intascare 3,45 volte la giocata e il segno X che regola il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 3,00 volte l’importo investito.

PRONOSTICI SERIE B: PARMA PERUGIA

Eccoci ora a Parma Perugia per i pronostici di Serie B. Sfida anche storica, ma tra due squadre in difficoltà: i ducali rischiano il calo esattamente come lo scorso anno quando addirittura avevano mancato i playoff, il 4-0 incassato a Bari è stato un duro colpo per Fabio Pecchia che adesso ha immediatamente bisogno di rimettersi in carreggiata e chiederà strada al Perugia penultimo, che Fabrizio Castori sta certamente migliorando ma che sabato scorso ha pareggiato contro il Palermo facendosi rimontare due gol di vantaggio pur in una partita ampiamente dominata.

Cosa ci dicono i pronostici di Serie B? Parma nettamente favorito secondo la Snai, perché il segno 1 che identifica la vittoria ducale ha un valore che ammonta a 1,87 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale dovrete ovviamente puntare per il successo esterno del Perugia, vi farebbe guadagnare una somma che equivale a 4,25 quanto messo sul tavolo. Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, con questo bookmaker porta in dote una vincita che corrisponde a 3,35 volte l’importo che avrete scelto di investire sulla partita del Tardini.











