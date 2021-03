Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 27^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: COME ANDRANNO I RISULTATI?

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della ventisettesima giornata del campionato cadetto, un turno che sarà caratterizzato da una evidente centralità della giornata di sabato, dal momento che nelle prossime ore saranno in programma ben sette partite. Allora è facile capire perché le partite di Serie B saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per le principali sfide che saranno in programma già nella giornata di oggi, sabato 6 marzo 2021.

PRONOSTICI SERIE B

COSENZA FROSINONE

Partita delicata per entrambe le formazioni, il Cosenza che è attualmente quart’ultimo e il Frosinone che arriva dal buon pareggio contro il Monza, ma è senz’altro attardato rispetto a quelle che erano le aspettative di inizio stagione. Nessuno dunque può sbagliare, la posta in palio è delicata e l’incertezza è totale. Basta dare uno sguardo alle quote Snai: segno 1 e segno 2 entrambi quotati a 2,80 e differenza davvero minima con il segno X, che tocca quota 2,85.

CREMONESE SALERNITANA

La classifica direbbe Salernitana, che ha infatti ben 14 punti in più della Cremonese, nonostante nelle ultime settimane per i grigiorossi lombardi ci siano stati segnali di chiaro miglioramento, almeno prima della sconfitta di Vicenza. Forse per questo motivo l’agenzia Snai ritiene favoriti i padroni di casa lombardi e quota a 2,30 volte la posta in palio il segno 1 per Cremonese Salernitana.

ENTELLA ASCOLI

Questa è senza dubbio la partita della paura, vista la pessima posizione di classifica di entrambe le squadre. C’è già aria da ultima spiaggia e il rischio è che la paura di perdere possa prevalere sulla voglia di vincere, anche se ad essere onesti il pareggio servirebbe a poco. Non ci aspettiamo molti gol: l’Under 2,5 in Entella Ascoli è quotato dall’agenzia Snai a 1,55 volte la posta in palio.

PESCARA SPAL

Il colpaccio sul campo del Cittadella potrebbe avere rilanciato le speranze del Pescara, mentre la Spal non se la passa benissimo nelle ultime settimane, anche se 16 punti in più in classifica ci dicono che globalmente i ferraresi sono più forti. Potrebbe scaturirne un pareggio, tra l’altro il segno X è il più remunerativo secondo le quote Snai, che lo offrono a 3,00 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA