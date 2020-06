Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 31^ giornata

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della trentunesima giornata: dopo il lungo stop per il Coronavirus, il campionato cadetto è ripartito a spron battuto, sia pure evidentemente con le porte chiuse ovunque. Oggi, lunedì 29 giugno 2020, ci attende una sera di grande calcio, nella quale le nuove partite della Serie B saranno naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B in programma oggi, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B, che vivrà per intero nella serata odierna la sua 31^ giornata.

PRONOSTICI SERIE B: SALERNITANA CREMONESE

Si comincierà con un anticipo che apre anche la nostra panoramica sui pronostici Serie B. La Salernitana parte certamente favorita grazie a fattore campo e 10 punti in più in classifica, anche se la Cremonese scenderà in campo affamata dopo la sconfitta casalinga contro il Cosenza, uno stop molto pesante nella corsa verso la salvezza. Per le quote dell’agenzia Snai è comunque favorito il segno 1, quotato a 2,40.

PRONOSTICI SERIE B: ASCOLI CROTONE

Un Ascoli in evidente difficoltà ospita il Crotone che deve invece difendere un fondamentale secondo posto. I valori tecnici fanno pendere la bilancia dalla parte dei calabresi, nonostante il fattore campo che potrebbe aiutare i marchigiani. Sulla carta comunque è favorito il Crotone, infatti l’agenzia Snai quota il segno 2 a 2,15.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO JUVE STABIA

Un derby sulla carta senza storia, tra la dominatrice Benevento e una Juve Stabia che ha perso in casa contro il Livorno venerdì sera. Il segno 1 è quotato ad appena 1,45 volte la posta in palio da Snai, volendo osare si potrebbe giocare il segno X a 4,00, che sarebbe comunque sufficiente per il Benevento per festeggiare già oggi la promozione matematica in Serie A.

PRONOSTICI SERIE B: CHIEVO FROSINONE

Stuzzicante ma delicatissima sfida playoff al Bentegodi. Entrambe le formazioni hanno perso in casa venerdì sera: il Chievo è stato battuto dallo Spezia e il Frosinone ha ceduto al cospetto del Cittadella. Classica partita da tripla, allora osiamo il colpaccio del Frosinone perché il segno 2 sarebbe il piùà remunerativo per gli scommettitori: quota 3,25 secondo Snai.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA PERUGIA

Altra sfida molto interessante: gli umbri puntano ad entrare in zona playoff, ma dopo il colpaccio a Frosinone ora il Cittadella sogna addirittura la promozione diretta. I veneti dunque vogliono continuare a volare e sono considerati favoriti per la vittoria dall’agenzia Snai, che infatti quota il segno 1 a 2,05.

PRONOSTICI SERIE B: COSENZA TRAPANI

Ecco una delicatissima sfida salvezza tra due squadre però in salute, come dimostrano gli eccellenti risultati di venerdì sera. La posta in palio altissima potrebbe condizionare Cosenza e Trapani, il fattore campo (sia pure a porte chiuse) potrebbe aiutare i calabresi e allora indichiamo il segno 1, che l’agenzia Snai quota a 2,25.

PRONOSTICI SERIE B: LIVORNO VENEZIA

Il Livorno, fanalino di coda che però non si arrende, ospita un Venezia rilanciato dal successo contro l’Ascoli. Regna l’incertezza sull’esito di questa partita secondo le quote dell’agenzia Snai, che sono quasi identiche per i tre segni, allora vi segnaliamo uno stuzzicante 2,20 per quanto riguarda l’Over 2,5, che richiede almeno tre gol segnati durante la partita.



