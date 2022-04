Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 34^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE PREVISIONI PER LA 34^ GIORNATA

Siamo pronti a vivere un’altra intensa giornata con i pronostici di Serie B. Abbiamo già detto che il campionato cadetto non conosce soste: pochi giorni fa si è disputato l’ennesimo turno infrasettimanale e ora procediamo a grandi passi verso la 34^ giornata, che potrebbe cambiare ancora le carte in tavola in una classifica che vede la Cremonese al comando, ma grande bagarre alle spalle dei grigiorossi con squadre che si fermano e riprendono a vincere, poi pareggiano tra di loro e in generale non riescono ad avere la continuità giusta.

Con i pronostici di Serie B noi proveremo chiaramente a capire quello che potrebbe succedere sui vari campi; le partite che vivremo sono 10, di queste quattro si giocheranno il sabato e poi ne avremo cinque la domenica, con il ritorno per la 34^ giornata del Monday Night che sarà molto importante, perché il Brescia si gioca la promozione diretta ma deve stare attento a un Parma che, adesso forse sì, crede ancora nella possibilità di volare ai playoff. Dunque iniziamo la nostra consueta analisi sulle partite che ci forniscono il quadro dei pronostici di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: ALESSANDRIA PORDENONE

In Alessandria Pordenone i ramarri hanno forse l’ultima occasione per andare a prendersi il playout: devono recuperare 8 punti che sono tanti, ma la vittoria contro il Frosinone ha dato se non altro un po’ di entusiasmo e adesso chiaramente servirà fare punteggio pieno contro l’Alessandria, che invece ha perso sul campo della capolista Cremonese ed è scivolata a sua volta a -8 dalla salvezza immediata, ancora con il rischio assolutamente concreto di giocare lo spareggio per non retrocedere. Secondo l’agenzia Snai, che è quella che prendiamo in esame per i pronostici di Serie B, la squadra di casa è favorita: vale 1,70 volte la giocata il segno 1 che identifica la vittoria dell’Alessandria, per contro l’ipotesi del successo del Pordenone vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 5,25 volte l’importo investito mentre per il pareggio, eventualità che come sempre è identificata dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,50 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: COMO CITTADELLA

Perdendo a Parma, il Como ha forse detto addio alle speranze di playoff anche se la matematica non condanna ancora la squadra lariana; sicuramente servirà battere un Cittadella che non è riuscito a tornare a vincere (pareggio interno contro il Perugia) ma se non altro ha guadagnato un punto sull’ottavo posto e può continuare a crederci, pur sapendo di dover necessariamente alzare il ritmo. Secondo le stime fornite dall’agenzia Snai, per questa partita che leggiamo con i pronostici di Serie B la squadra favorita è proprio quella veneta, ma davvero per un’incollatura: infatti c’è soltanto mezzo punto di distanza tra il valore di 2,65 posto sul segno 2, appunto per la vittoria dl Cittadella, e la quota di 2,70 volte l’importo investito sul segno 1, che regola l’eventualità del successo del Como. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X come di consueto, con questo bookmaker vi farebbe guadagnare una cifra che equivale a 3,15 volte quello che avrete scelto di investire.











