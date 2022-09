Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 4^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE SULLA 4^ GIORNATA

Con il nostro consueto viaggio attraverso i pronostici di Serie B siamo pronti ad analizzare le partite della 4^ giornata: l’anticipo è stato Cagliari Modena, ma sabato 3 settembre si torna a giocare e avremo ben otto sfide, con il grande ritorno della fascia oraria del primo pomeriggio come novità. Cosa dire nell’approcciarci ai pronostici di Serie B? Ancora una volta, come del resto visto nelle ultime stagioni, il campionato cadetto è incerto: al momento non c’è una squadra che sia stata in grado di strappare e, se anche fosse così, abbiamo già visto in passato che la situazione è destinata a cambiare in maniera anche abbastanza rapida.

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote: focus sul big match al Vigorito (3^ giornata)

Nel valutare il possibile esito delle partite di sabato 3 settembre, ci faremo aiutare come sempre dalle quote che i bookmaker hanno ufficialmente emesso, e che sono in costante aggiornamento perché derivano dalle puntate che gli utenti fanno; adesso noi concentriamoci sui pronostici di Serie B, prenderemo in esame alcuni dei match più interessanti di questa 4^ giornata (secondo la classifica e la nostra valutazione) addentrandoci nei meandri di quanto potrebbe accadere sui vari campi, ripetendo appunto che le sorprese in questo campionato cadetto non sono mai davvero mancate e potrebbe dunque essere così anche oggi…

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 2^ giornata: tutto sul match al Curi

PRONOSTICI SERIE B: ASCOLI CITTADELLA

Con Ascoli Cittadella andiamo a parlare, per i pronostici di Serie B, della capolista: grande avvio di stagione per l’Ascoli che, passato da Andrea Sottil a Cristian Bucchi, per il momento non ha sentito il cambio di allenatore ed è ancora imbattuto, avendo già dato una dimostrazione di forza non indifferente con la vittoria di Palermo. Tre gol segnati al Barbera, quattro invece per il Cittadella nell’esordio vincente contro il Pisa; poi però i veneti sono stati rimontati e battuti dal Cagliari e hanno pareggiato in casa contro il Venezia, dunque hanno perso un po’ di terreno e, almeno per il momento, restano leggermente al guado.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni 1^ giornata: cosa succederà al Sinigaglia?

I pronostici di Serie B per questa Ascoli Cittadella ci dicono che la squadra marchigiana è favorita, ma tutto sommato siamo in equilibrio: il segno 1 per la vittoria dei marchigiani vi farebbe infatti guadagnare 2,25 volte la vostra giocata, mentre con il segno X per il pareggio andreste a intascare una somma che corrisponde a 3,20 volte quanto messo sul piatto. La vittoria del Cittadella, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che equivale a 3,25 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PRONOSTICI SERIE B: GENOA PARMA

Genoa Parma è sicuramente il big match della 4^ giornata: lo analizziamo con i pronostici di Serie B, dicendo che il Grifone è primo in classifica e ha già superato tre impegni ostici, poi ne avrà altri due (compreso questo) e allora si potrà già trarre una prima indicazione su una delle corazzate candidate alla promozione. Lo status corrisponde anche al profilo del Parma, con la differenza che i ducali lo erano anche l’anno scorso ma poi hanno quasi rischiato di essere coinvolti nel playout: a caccia di riscatto, la squadra affidata a Fabio Pecchia ha pareggiato le prime due partite e poi finalmente si è sbloccata, battendo un Cosenza che era a punteggio pieno.

Con i pronostici di Serie B possiamo vedere come la Snai assegni nettamente il favore al Genoa: la vittoria del Grifone è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di intascare una cifra equivalente a 1,60 volte la vostra puntata con il bookmaker in questione, per contro il segno 2 per il successo esterno del Parma ha un valore che ammonta a 5,50 volte la puntata. Il segno X, che identifica l’ipotesi del pareggio, porta in dote un guadagno che corrisponde a 3,80 volte l’importo che avrete investito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA