PRONOSTICI SERIE B: ANALIZZIAMO LE PARTITE DELLA 7^ GIORNATA

Sempre stuzzicante l’appuntamento con i pronostici Serie B, siamo giunti ormai alla settima giornata del campionato cadetto e allora possiamo avere indicazioni abbastanza significative dai turni precedenti, anche se in Serie B le differenze non sono mai così nette e questo può rendere particolarmente affascinante l’analisi di quote e favoriti su ogni partita di Serie B, comprese naturalmente quelle che ci attendono nell’ultimo weekend del mese di settembre.

A questo giro potrebbe esserci una variabile in più, costituita dagli impegni in Coppa Italia di molte squadre, siamo però curiosi di scoprire cosa potrà succedere, ad esempio se si confermerà il primo tentativo di fuga della capolista Pisa, oppure se all’estremo opposto il Frosinone saprà risollevarsi da un inizio così complicato. Di certo, anche nella settima giornata sarà impossibile annoiarsi con l’analisi delle quote per i pronostici Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: QUOTE E POSSIBILI FAVORITE

FOCUS SASSUOLO SPEZIA

Sassuolo Spezia può prendersi la copertina dei pronostici Serie B fra le partite in programma già oggi, sabato 28 settembre 2024, perché parliamo del match fra i padroni di casa attualmente terzi e reduci anche dal colpaccio a Lecce in Coppa Italia e gli ospiti liguri che invece sono secondi con una lunghezza di vantaggio dopo la vittoria contro la Carrarese e allora vogliono difendere la posizione che a fine campionato varrà la promozione diretta – anche se ovviamente la strada è lunghissima in tal senso.

Il quadro della situazione è indispensabile prima di addentrarci nelle quote offerte dall’agenzia Snai per i pronostici su Sassuolo Spezia di Serie B, partita in programma al Mapei Stadium alle ore 15.00 di oggi pomeriggio. Partono favoriti i padroni di casa, infatti una vittoria del Sassuolo (segno 1) è quotata a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,25 per il segno X in caso di pareggio; infine, un successo esterno dello Spezia varrebbe 3,60 volte la posta in palio sul segno 2, ritenuto quindi a sua volta credibile.

