Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle sfide per la 29^ giornata

Il campionato cadetto, dopo tre mesi di stop per l’esplosione dell’emergenza sanitaria torna in campo a ranghi compatti in questo fine settimana per disputate le sfide della 29^ giornata e dunque è tempo di considerare da vicino i pronostici di Serie B. Ma pur con quote e scommesse risulta certo molto complicato oggi fissare dei pronostici certi per questi incontri. I motivi sono ben chiari: si torna in campo dopo tre mesi di stop totale e con ben pochi allenamenti congiunti sulle gambe: non solo, perché giocando a porte chiuse e dunque senza tifosi alle stadio verrebbe un po’ a cadere anche il fattore campo, secondo le prime statistiche e analisi in merito (che ci arrivano però dalla Bundesliga, primo campionato europeo a ripartire). Dunque fissare i pronostici di Serie B per la 29^ giornata, la prima della ripresa della stagione sarà cosa difficile: proviamoci ugualmente con le sfide in programma oggi sabato 20 giugno.

PRONOSTICO COSENZA ENTELLA

Come riferito, fissare i pronostici di Serie B oggi è cosa complicato, ma certo non ci sfugge che in classifica la Virtus è certo messa meglio: la formazione dei bruzi, venendo da due KO di fila oggi potrebbe fare fatica senza il proprio pubblico.

PRONOSTICO CROTONE CHIEVO

Match di difficile analisi quello atteso allo Scida questa sera: in campo due formazioni dalle grandi ambizioni per il finale di stagione, che si sono preparate con cura in questi mesi. I rossoblu potrebbero però avere qualche chance maggiore.

PRONOSTICO LIVORNO CITTADELLA

Benché la formazione toscana sia ben motivata, visto il drammatico piazzamento in classifica, è certo del Cittadella di Venturato il favore alla vigilia del fischio d’inizio.

PRONOSTICO PESCARA JUVE STABIA

Scontro diretto nella seconda metà della graduatoria quello atteso all’Adriatico: qui fare un pronostico netto è però davvero rischioso, tenuto conto delle motivazioni e della preparazione delle due squadre, altalenanti nella prima fase della stagione.

PRONOSTICO SALERNITANA PISA

Pur in assenza di publico, oggi la formazione di Ventura dovrebbe partire col piede giusto e nella sfida contro i toscani raccogliere tre punti di peso. Il Pisa però non sarà avversario facile e ci attende un match intenso.

PRONOSTICO TRAPANI FROSINONE

Tenuto contro della classifica come del probabile annullamento del fattore campo, non facciamo fatica oggi, per i pronostici di Serie B, consegnare il favore ai canarini, i quali puntano, fin da oggi a un rande finale di stagione.

PRONOSTICO PORDENONE VENEZIA

Non sarà match facile quello che si accederà alla Dacia Arena questa sera, ma la formazione neroverdi dovrebbe alfine trovare una giusta vittoria, per rilanciarsi in vista dei prossimi play off di cadetteria.



