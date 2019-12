Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (16^ giornata)

Eccoci a un nuovo appuntamento con il campionato cadetto: è quindi arrivato il momento dei pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione. In questo weekend del 14 e 15 dicembre 2019 infatti è stata messa in programma la 16^ giornata del turno di andata del campionato e certo prima della sosta natalizia i tre punti messi i palio faranno ben gola. Pure però vediamo subito che non sarà facilissimo fissare un pronostico netto per tutti i match: vi son infatti in calendario sfide molto intense e aperte. Andiamo dunque ad esaminare match per match, partendo naturalmente dalle sfide di questo sabato 14 dicembre 2019, che cosa ci riserveranno le quote e le scommesse e ovviamente i pronostici di Serie B per la 16^ giornata di campionato.

PRONOSTICO ASCOLI CITTADELLA

E’ subito un match complicato da leggere per i pronostici di Serie B e di certo al del Duca oggi ci attenderà un incontro molto equilibrato, dove solo gli episodi saranno decisivi. Ricordiamo che i piceni sono rivali temibili in casa, ma i granata vantano un ottimo stato di forma e arrivano dopo il successo con la Salernitana.

PRONOSTICO ENTELLA EMPOLI

Considerando la crisi di risultati che ha travolto la compagine toscana, non facciamo fatica a individuare nella Virtus la netta favorita in questa 16^ giornata di Serie B. I liguri però dovranno ben farsi valere di fronte al pubblico di casa.

PRONOSTICO FROSINONE PESCARA

Per i pronostici di Serie B non esitiamo a dare ai canarini il nostro favore alla vigilia della 16^ giornata. Sui delfini oltre alle difficoltà della trasferta inoltre pesa uno stato di forma non eccellente, come ben abbiamo visto negli ultimi tre turni del Campionato.

PRONOSTICO VENEZIA SPEZIA

Ci attendiamo una sfida ben combattuta al Penzo questo pomeriggio per i pronostici di Serie B. Sulla carta vi è infatti una differenza minima tra i dei club in classifica: aggiungiamo che i lagunari saranno favoriti dal giocare in casa, ma i liguri hanno dimostrato uno stato migliore, con pure le due vittorie negli ultimi tre turni di campionato contro Livorno e Frosinone. Staremo a vedere.

PRONOSTICO LIVORNO BENEVENTO

Nella partita testa coda di questa giornata della Serie B è certo il club di Inzaghi il netto favorito alla vittoria. Vero che il Livorno oggi gioca in casa ma non scordiamo che i toscani sono sempre ai gradini più bassi della classifica, mentre pare che nulla possa fermare ora gli stregoni, capolisti della cadetteria con un solo KO alle spalle.



