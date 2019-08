Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite (2^ giornata)

Per la seconda giornata del secondo campionato italiano è arrivato il momento di prendere in esame anche i pronostici di serie B, con una necessaria accortezza. Siamo infatti solo alla seconda giornata della stagione e non scordiamo che il mercato estivo è ancora in pieno svolgimento: di fatto sono tanti i fattori da tenere in conto prima di fissare quote e scommesse, e per alcuni big match del campionato, l’analisi potrebbe essere appena complicata. Non perdiamo però altro tempo e andiamo a considerare da vicino le quote, le scommesse e i pronostici della Serie B per le partite della 2^ giornata di campionato.

PRONOSTICO BENEVENTO CITTADELLA

Complice il fattore il campo, nel secondo turno di campionato, il favore del pronostico è per gli stregoni, che pure però dovranno vedersela con un Cittadella desideroso di vendetta, dopo il KO con lo Spezia.

PRONOSTICO SPEZIA CROTONE

Considerata la bella prestazione dei liguri nel primo turno di campionato, dobbiamo certo assegnare ai bianconeri il favore del pronostico alla vigilia del fischio d’inizio. Non scordiamo che gioca a favore dello Spezia anche lo storico recente.

PRONOSTICO COSENZA SALERNITANA

Per i pronostici della Serie B non sono certo i bruzi i favoriti d’obbligo alla vittoria, tenuto conto poi dell’ottimo stato di forma subito mostrato dalla squadra granata. Il pareggio potrebbe quindi non essere così complicato.

PRONOSTICO CREMONESE ENTELLA

Sfida aperta allo Zini: sia la Cremonese che l’Entella approdano a questo incontro vantando un ottimo stato di forma fisica e mentale: la tradizione recente però di propone il pareggio o il successo ligure.

PRONOSTICO LIVORNO PERUGIA

Benchè i toscani abbiano dalla loro il fattore campo, è difficile non vedere gli umbri tra i favoriti al successo in questa seconda giornata. Il Grifo poi è stato protagonista di un avvio di stazione speciale.

PRONOSTICO TRAPANI VENEZIA

Sfida aperta per i pronostici di Serie B e che vede coinvolti due club a caccia di riscatto dopo un esordio in campionato non proprio brillante. Il Polisportivo di Erice non è stato un fortino finora, ma i lagunari faranno parecchia fatica questo weekend.

PRONOSTICO JUVE STABIA PISA

Nella sfida tra neopromosse nel campionato cadetto, le vespe certo potrebbero avere una marcia in più, benché entrambe arrivino da risultati non proprio soddisfacenti nel primo turno. Giocare poi davanti al pubblico di casa sarà certo da stimolo per i gialloblu.

PRONOSTICO PESCARA PORDENONE

I delfini potrebbero essere una vittima eccellente per i ramarri di Mister Tesser: i ramarri dopo tutto hanno mostrato grandi doti già all’esordio, mentre i ragazzi di Zauri sono parsi ancora non in condizione

PRONOSTICO FROSINONE ASCOLI

Sulla carta il favore del prontissimo è tutto per i canarini, ma pure non possiamo certo dimenticare il brutto esordio della squadra giallazzurra nel primo turno di campionato. I bianconeri poi potrebbero rivelarsi avversario ostico, pure lontani da casa.



