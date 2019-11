Pronostici Serie B/ Quote e scommesse delle partite per la 12^ giornata

Il secondo campionato nazionale torna protagonista e certo dobbiamo ora dare spazio ai pronostici della Serie B fissati dalla nostra redazione per questa intensissima 12^ giornata. A breve, come è ben noto, infatti anche la cadetteria si fermerà per una nuova sosta per le nazionali: sarà quindi buona cosa per molti club, specie per quelli più in crisi, approcciarsi alla sosta con un risultato positivo. Andiamo allora a prendere in considerazione le quote e le scommesse, i pronostici della Serie B per le partite della 12^ giornata del secondo campionato.

PRONOSTICO ENTELLA PORDENONE

Per la 12^ giornata di campionato, il favore del pronostico è per la compagine dei ramarri, che oltre a registrare un miglior piazzamento in classifica, pure approdano al match con due successi alle spalle. L’Entella deve invece superare il KO con la Salernitana.

PRONOSTICO JUVE STABIA BENEVENTO

Per i pronostici di Serie B non esitiamo a dare il favore agli stregoni, a dispetto del fattore campo. Non dimentichiamo che i giallorossi sono capolisti del campionato, mentre le vespe faticano alla penultima piazza.

PRONOSTICO PERUGIA CITTADELLA

Sfida complicata in questo turno della cadetteria, ma dove gli umbri, padroni di casa, potrebbero fare bene e consolidare la seconda piazza della classifica: i granata sono avvisati.

PRONOSTICO PISA SPEZIA

Nello scontro diretto nella seconda metà della classifica della Serie B, ecco che appare complicato fissare un pronostico netto. I toscani sono padroni di casa, ma pure hanno da rimediare al KO col Pescara: anche gli spezzini però con due pari non paiono troppo favoriti alla vigilia della trasferta.

PRONOSTICO VENEZIA LIVORNO

Benché i lagunari tornino in campo dopo alcuni risultati positivi, sono loro i favoriti in questo match al Penzo: pure i toscani saranno un avversario duro, specie dopo la vittoria incamerata contro la Juve Stabia solo nel turno precedente.

PRONOSTICO EMPOLI PESCARA

Per i pronostici di Serie B non facciamo fatica ad assegnare agli azzurri il favore in questa 12^ giornata. E’ vero che i toscani hanno alle spalle alcuni risultati negativi, ma va anche detto che difficilmente in casa hanno deluso in questo avvio di stagione.

PRONOSTICO CREMONESE SALERNITANA

Nonostante gli aspetta una dura trasferta, è la Salernitana la netta favorita in questo match della cadetteria: i grigiorossi infatti sono piò che mai in crisi e paiono non sapere più vincere.

PRONOSTICO TRAPANI COSENZA

Benchè i bruzi rimangono ai gradini più bassi della classifica, pure i rossoblu negli ultimi turni hanno incamerato punti importanti e in questo fine settimana potrebbero avere anche ottime chance di successo, specie contro l’ultima della classe.

PRONOSTICO FROSINONE CHIEVO

Verdetto complicato per i pronostici di Serie B: entrambi i club hanno alle spalle alcuni risultati recenti positivi e nutrono certo ambizioni di promozione. Un pareggio potrebbe non essere impossibile, dopo un match equilibrato ma bloccato.



