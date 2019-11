Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 11^ giornata

Dopo un intenso turno infrasettimanale, il secondo campionato italiano torna di scena e certo è già arrivato il momento di considerare i pronostici di Serie B stilati dalla nostra redazione, stilati per i match della 11^ giornata. Siamo quindi impazienti di conoscere che cosa ci riserveranno le quote e le scommesse per questo undicesimo turno, così ricco poi di incontri appassionanti, che pure ci terranno compagnia nella giornata dei oggi, sabato e domenica, 2 e 3 novembre 2019. Andiamo allora subito a considerare a vicino le quote, le scommesse e i pronostici di Serie B, validi per le partite della undicesima giornata del campionato regolare.

PRONOSTICO ASCOLI VENEZIA

Considerata pure la classifica, ecco che i piceni non dorrebbero mettere il piede in fallo in questo match casalingo: i veneti non sono certo favoriti oggi, anche perchè arrivano da ben due KO di fila.

PRONOSTICO CROTONE PERUGIA

Per i pronostici di Serie B i rossoblu non dovrebbe aver difficoltà a trovare i tre punti oggi nella 11^ giornata: il Perugia però rimane un rivale pericoloso, anche se è a secco di successi da qualche turno.

PRONOSTICO LIVORNO JUVE STABIA

Nella sfida ai gradini più bassi della classifica di Serie B è certo complicato stilare un pronostico netto. Va detto che le Vespe approdano alla 11^ giornata di campionato dopo l’ottimo successo con il Pescara, ma pure gli amaranto sanno fare bene davanti al proprio pubblico.

PRONOSTICO PESCARA PISA

Scontro diretto al Cornacchia: difficile qui non vedere favoriti i delfini, i quali però hanno messo alle spalle di versi risultati negativi nell’ultimo periodo. Fuori casa però i toscani non vincono dal primo di settembre.

PRONOSTICO SALERNITANA ENTELLA

Per i pronostici di Serie B quello all’Arechi è certo match da non perdersi: la Virtus vi si approccia dopo la buon vittoria contro il Cosenza, ma certo per i liguri sarà un impegno gravoso, anche se i granata non paiono in grande condizione.

PRONOSTICO CITTADELLA FROSINONE

Al Tombolato nella 11^ giornata sono certo i granata i naturali favoriti;: oltre alla classifica e all’ottimo stato di forma dei due club, conta molto il fatto che i ragazzi di Venturato raramente hanno deluso in casa, mentre i canarini in trasferta finora hanno fatto molto poco.

PRONOSTICO PRODENONE TRAPANI

Per i pronostici di Serie B diciamo che a Udine i ramarri non dovrebbero fare fatica contro il fanalino di coda della Classifica della Serie B: certo però i neroverdi non potranno abbassare la guardia.

PRONOSTICO BENEVENTO EMPOLI

Nel big match della Serie B gli stregoni sono i netti favoriti, anche se i toscani rimangono un avversario da non sotto valutare, vista poi la grande voglia di risultati degli azzurri dopo tre pari consecutivi.



