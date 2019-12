Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 15^ giornata

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della quindicesima giornata di questo avvincente campionato cadetto, cominciata già ieri con il primo anticipo e naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà in particolare nelle partite in programma già oggi, sabato 7 dicembre 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B nelle cinque sfide che avranno luogo nelle prossime ore.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA SALERNITANA

Il Cittadella, al di là dei tre punti di vantaggio in classifica, sembra anche vivere un momento di forma migliore rispetto alla Salernitana e potrebbe sfruttare il fattore campo. Di conseguenza allo stadio Tombolato dovrebbero partire favoriti proprio i padroni di casa e l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 1 a 1,95.

PRONOSTICI SERIE B: EMPOLI ASCOLI

L’Empoli sta vivendo un momento davvero difficile, di cui magari l’Ascoli proverà ad approfittare. D’altro canto i toscani sanno di non poter sbagliare ancora e il fattore campo allo stadio Castellani potrebbe fare la differenza in loro favore. Il segno 1 gode infatti del favore del pronostico di Snai ed è quotato a 1,95.

PRONOSTICI SERIE B: PESCARA VENEZIA

Ennesima partita fra due squadre molto vicine in classifica, come è d’altronde normale che sia in questa Serie B equilibratissima. Il Pescara comunque parte da tre punti di vantaggio e giocherà in casa allo stadio Adriatico. Tutto potrebbe fare la differenza in favore degli abruzzesi, infatti il segno 1 è quotato dall’agenzia Snai a 2,05.

PRONOSTICI SERIE B: SPEZIA LIVORNO

Partita piuttosto delicata, in particolare per il Livorno che è scivolato all’ultimo posto della classifica. Lo Spezia deve dunque cercare di sfruttare questo turno sulla carta favorevole per migliorare una posizione a dire il vero non molto positiva nemmeno per i liguri. In ogni caso saranno i padroni di casa a partire favoriti al Picco, infatti l’agenzia di scommesse Snai quota il segno 1 a 2,10.

PRONOSTICI SERIE B: CHIEVO CREMONESE

L’ultima partita del sabato di Serie B vede la Cremonese, che si è qualificata per gli ottavi di Coppa Italia, cercare l’impresa sul campo di un Chievo che parte però favorito in base a classifica e fattore campo allo stadio Bentegodi. Ecco dunque che, secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai, il segno 1 è appunto favorito e varrebbe 1,97 volte la posta in palio.



