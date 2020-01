Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 20^ giornata

Torna sotto ai riflettori il campionato cadetto italiano ed è dunque arrivato il momento di considerare anche i pronostici di Serie B fissati dalla nostra redazione, per le partite della 20^ giornata. L’attesa è davvero grande: la seconda serie del calcio italiano torna in campo dopo una lunga sosta invernale e pure con non poche importanti novità, visti i grandi affari di calciomercato che si sono registrati negli ultimi giorni. Da tenere in conto poi che siamo alla vigilia della 20^ giornata di campionato, la prima del turno di ritorno: iniziare il 2020 con un successo sarà decisivo. Andiamo allora a esaminare da vicino quote e scommesse e i pronostici di Serie B fissati alla vigilia per questo turno.

PRONOSTICO CREMONESE VENEZIA

Per la sfida allo Zini, il favore del pronostico è tutto per la compagine di casa, che pure si presenta al match un poco traballante. I grigiorossi hanno infatti appena riabbracciato Rastelli in panchina dopo la deludente esperienza con Baroni e pure ci risultano parecchio affamati di punti, considerata la quartultima posizione in classifica. I veneti poi non si approcciano al match meglio, visto che pure rimangono fermi in piena zona play out.

PRONOSTICO JUVE STABIA EMPOLI

Per i pronostici di Serie B ci risulta poco complicato assegnare alle vespe il favore alla vittoria. A dispetto della classifica, che pure vede le due squadre molto vicine, dobbiamo certo ricordare che la compagine gialloblu in casa ha raggiunto ottimi risultati: non si può dire lo stesso del trend degli azzurri lontani da casa, a dir poco negativo. Non scordiamo poi che la Juve Stabia ha messo alle spalle negli ultimi incontri prestazioni positive e il club certo vorrà ripartire da qui per il 2020.

PRONOSTICO LIVORNO ENTELLA

Considerata la classifica alla vigilia della 20^ giornata di campionato, non facciamo fatica a individuare nell’Entella la squadra favorita al successo oggi in terra toscana. Ricordiamo poi che i liguri tornano in campo vantando la quarta posizione in classifica, mentre i toscani sono ancora fanalino di coda del campionato cadetto.

PRONOSTICO TRAPANI ASCOLI

Per i pronostici di Serie B, consegnamo il favore al successo in questo turno di campionato ai piceni, che pure promettono scintille fuori dal campo del Del Duca. Ricordiamo poi che i siciliani stanno ancora vivendo un momento di grande crisi e dalla penultima posizione in classifica sarà dura risalire.

PRONOSTICO CHIEVO PERUGIA

Pronostico davvero complicato per la 20^ giornata di campionato, visto che entrambi i club hanno salutato il 2019 con prestazioni non eclatanti. La classifica del campionato vede le due squadre abbastanza vicine e con un tabellino molto simile e il trend osservato in casa e trasferta potrebbe non pesare poi troppo. Non è impossibile che i singoli episodi decideranno l’esito finale.



