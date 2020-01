Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 21^ giornata

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della ventunesima giornata di questo avvincente campionato cadetto, cominciata già ieri con il primo anticipo e naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà in particolare nelle partite in programma già oggi, sabato 25 gennaio 2020, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B nelle cinque sfide che avranno luogo nelle prossime ore.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA BENEVENTO

La capolista Benevento sta dominando il campionato, ma il Cittadella è una solida realtà della Serie B e di conseguenza per Filippo Inzaghi la trasferta al Tombolato si annuncia come una delle tappe più complicate del girone di ritorno. Vi suggeriamo dunque il pareggio, che secondo l’agenzia Snai è l’ipotesi più remunerativa su questa partita: il segno X infatti è quotato a 3,05.

PRONOSTICI SERIE B: ENTELLA CREMONESE

La Virtus Entella sicuramente sta facendo meglio della Cremonese finora in campionato e il fattore campo potrebbe far pendere ancora di più la bilancia dalla parte dei padroni di casa oggi pomeriggio a Chiavari. Vi suggeriamo dunque il segno 1, che l’agenzia Snai quota a 2,35 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE B: PISA JUVE STABIA

Sfida sulla carta piuttosto equilibrata fra due compagini entrambe neopromosse e separate in classifica solamente da due punti. La Juve Stabia è ripartita con una vittoria, ma non vale certo meno il pareggio del Pisa contro la capolista Benevento. Si può dunque pensare al segno X, che Snai quota a 2,95.

PRONOSTICI SERIE B: PORDENONE PESCARA

A inizio anno sarebbe stato difficile pensarlo, ma la classifica (oltre al fattore campo) favorisce il Pordenone nella partita di oggi pomeriggio contro il ben più blasonato Pescara. Si può dunque avere fiducia nella rivelazione del campionato, anche se puntando sul segno 1 si guadagnerebbe solo 1,90 volte la posta in palio con l’agenzia Snai.

PRONOSTICI SERIE B: SALERNITANA COSENZA

In chiusura, eccoci a presentare il posticipo delle 18. La Salernitana vanta nove punti in più in classifica e giocherà pure in casa, dunque potremmo credere nelle possibilità dei campani. Puntando sul segno 1, l’agenzia Snai ci ripagherebbe 2,20 volte la posta in palio in caso di successo della Salernitana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA