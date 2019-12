Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le sfide della 17^ giornata

Questo fine settimana sarà un nuovo turno per il campionato cadetto e tenerci compagnia ed è giusto ora tenere conto anche dei pronostici per la Serie B che la nostra redazione ha fissato proprio per gli incontri della 17^ giornata. E’ dunque momento di controllare partita per partita che cosa ci possono dire le quote e le scommesse fissate per la seconda lega del calcio, che pure non andrà in vacanza e breve, ma ci terrà compagnia perfino a Santo Stefano. Ecco allora i pronostici della Serie B segnati per le partite della 17^ giornata.

PRONOSTICO CITTADELLA CHIEVO

Padroni di casa nettamente favoriti per la prima sfida del sabato della Serie B: i clivensi poi sono di ritorno dal KO con la Juve Stabia, mentre i granata vantano un buono stato di forma.

PRONOSTICO CROTONE LIVORNO

Contro il fanalino di coda, la squadra rossoblu oggi non dovrebbe aver alcun problema. Servirà comunque una buona prestazione da parte dei padroni di casa allo Scida.

PRONOSTICO EMPOLI SALERNITANA

Per i pronostici di Serie B ecco che fatichiamo a consegnare il favore per la vittoria. I toscani giocano in casa ma stanno vivendo un momento ben complicato: simile situazione per la Salernitana, che ha interrotto il digiuno di punti solo settimana scorsa a spese del Crotone.

PRONOSTICO JUVE STABIA VENEZIA

Benchè lontani dal pubblico amico, sono i veneti i favoriti al successo in questa 17^ giornata di Serie B: non sarà comunque un match facile per i lagunari, vista la voglia di riscatto delle vespe, ben emersa nel turno precedente con il Chievo.

PRONOSTICO PERUGIA ENTELLA

Sfida complicata da leggere per i pronostici di Serie B. Gli umbri giocano in casa e pure hanno l’asso in più Iemmello, primo marcatore della cadetteria. Pure però la Virtus sta vivendo un ottimo momento e vuole fare poker di vittorie.

PRONOSTICO BENEVENTO FROSINONE

Benchè in canarini rimangano un avversario temibile, non possiamo non concedere agli stregoni il favore del pronostico, specie in questo weekend che si gioca al Ciro Vigorito.

PRONOSTICO PESCARA TRAPANI

Non sarà una sfida facile da leggere quello che si accenderà all’Adriatico: Pescara e Trapani, nonostante la distanza in classifica, pure stanno affrontando dei momenti decisamente di no di prestazioni e risultati. Il fattore campo pure potrebbe non essere per forza determinante.

PRONOSTICO PISA COSENZA

Nella 17^ giornata di campionato assegnamo certo il favore del pronostico al Pisa, che oltre alla classifica, pure torna a giocare di fronte al pubblico di casa dopo la vittoria ottenuta sul Trapani.

PRONOSTICO PORDENONE ASCOLI

Verdetto difficile da assegnare per i pronostici di Serie B: i due club sono stabili ai gradini più alti della classifica e pure arrivano da buoni risultati ottenuti negli ultimi turni di campionato. Un occhio di riguardo però lo meritano i ramarri che difficilmente sbagliano in casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA