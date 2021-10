Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le sfide della 8^ giornata

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE PER LA 8^ GIORNATA

Dopo esserci divertiti nella sosta per le nazionali, ecco che sotto ai riflettori tornano i campionati nazionali e proprio oggi, sabato 16 ottobre 2021 daremo il via alla ottava giornata della cadetteria: serve allora valutare i pronostici della Serie B, per questo nuovo turno che farà compagnia nel fine settimana. L’attesa per le sfide in programma è grande, anche per gli appassionati di scommesse, che sono pronti ad esaminare da vicino le quote: siamo ormai già nel vivo della stagione 2020-21 e pure ormai notiamo anche i primi rapporti di forza e dunque ci è sempre meno difficile provare a individuare dei possibili favoriti per ogni incontro.

Ovviamente il colpo di scena è sempre dietro l’angolo: e certo lo sarà anche questo weekend, in cui i nostri beniamini tornano sotto ai riflettori. Pure proviamoci e per le prime sfide in programma questo sabato, proviamo ad esaminare quote e previsioni, per i pronostici della Serie B per l’ottava giornata.

PRONOSTICO ASCOLI LECCE

Per la sfida diretta nella top five della classifica della cadetteria, appare complicato fissare un pronostico netto oggi: le due squadre hanno appena un punto di distanza e in generale hanno alle spalle ottimi risultati. Pure però nello scontro di questo pomeriggio potrebbe pesare maggiormente, per i pronostici di Serie B, il filotto di ben 4 successi di fila messo da parte dal Lecce: di contro i piceni sono di ritorno da un pari e da un KO con il Brescia.

PRONOSTICO COSENZA FROSINONE

Benchè pure i canarini non abbiano alle spalle un gran trend di risultati negli ultimi turni, per i pronostici della serie B è a loro che va il favore della vittoria questo pomeriggio. Pure al San Vito attendiamoci un match ricco di scintille: non dimentichiamo che si è Bruzi hanno alle spalle una sconfitta con l’Alessandria nell’ultimo turno, ma pure hanno dimostrato ampi margini di crescita nell’ultimo periodo.

PRONOSTICO COMO ALESSANDRIA

Per i pronostici della Serie B consegniamo oggi il favore al successo ai padroni di casa, che pure prima della sosta per le nazionali erano usciti vincenti nella sfida contro il Brescia. Per la squadra di Gattuso un ottimo risultato, che dà fiducia in vista della sfida di questa sera: che pure sarà contro un rivale molto agguerrito, che in aggiunta risulta sfavorito anche dallo storico.

