Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (23^ giornata)

L’appuntamento con i pronostici di Serie B per la 23^ giornata scatta sabato 8 febbraio: abbiamo già assistito all’anticipo Ascoli Juve Stabia e adesso è tempo di tuffarci nelle partite che ci terranno compagnia in questa tre giorni (il Monday Night sarà Salernitana Trapani), altre sfide che ci daranno un quadro ancora più completo della situazione. Il campionato cadetto come sempre si sta rivelando molto incerto, anche se forse per una volta abbiamo una squadra (il Benevento) che ha già virtualmente raccolto la promozione diretta; adesso però lasciamo che a parlare siano i pronostici di Serie B, come al solito proveremo a immergerci nelle singole partite per stabilire quello che potrebbe succedere sui campi.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA EMPOLI

Partita molto interessante: il Cittadella viaggia sempre per un posto nei playoff e spera di rientrare in corsa per una promozione diretta per nulla distante, ma l’Empoli con l’avvento di Pasquale Marino è tornato a vincere – e battendo il Crotone – e dunque potrebbe rappresentare un cliente scomodo, anche perché sicuramente ha la rosa per dare fastidio alla squadra di casa. Il pronostico dell’agenzia di scommesse Snai indica infatti una situazione di equilibrio, nella quale comunque i veneti sono in vantaggio: vale 2,30 il segno 1 per la loro vittoria contro il valore di 3,20 che è stato posto sul segno 2 per scommettere sul successo esterno della formazione toscana. Il segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte la vostra puntata.

PRONOSTICI SERIE B: CROTONE CREMONESE

Altra sfida interessante, tra due squadre ferite: da una parte il Crotone che come abbiamo detto ha perso a Empoli e non ha saputo tenere il passo delle prime (ma continua a lottare per un posto immediato in Serie A), dall’altra la Cremonese scottata dalla clamorosa sconfitta interna contro il Pisa, e che ha bisogno di punti per migliorare una classifica che è decisamente complessa. Secondo l’agenzia di scommesse Snai i calabresi partono nettamente favoriti, avendo un valore dcittadei 1,75 volte la posta sul segno 1 che identifica la loro vittoria. Il pareggio regolato dal segno X vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,30 volte quello che avrete messo sul piatto mentre con il successo esterno dei grigiorossi, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, andreste a guadagnare 3,30 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE B: VENEZIA FROSINONE

Si è rilanciato il Frosinone che con la vittoria sull’Entella è tornato ad alzare la voce sia in chiave playoff che promozione diretta, sapendo di avere tutte le carte in regola per arrivarci; grande colpo quello dei lagunari che hanno vinto in trasferta il derby contro il Chievo e sono tornati a battere un colpo per la salvezza, anche se la strada resta sicuramente lunga e irta di pericoli. Per questa partita per esempio i ciociari restano favoriti, avendo una quota di 2,55 volte la somma giocata sul segno 2 per la loro vittoria; il segno 1 che identifica l’eventualità del successo del Venezia vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,15 quanto avrete investito mentre con il pareggio, segno X ovviamente, il guadagno ammonterebbe a 2,80 volte la giocata con questo bookmaker.



