Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (3^ giornata)

Per la terza giornata del campionato cadetto analizziamo i pronostici di Serie B: una giornata introdotta dall’anticipo di Pordenone e che rappresenta la ripresa del torneo dopo la sosta dedicata alle nazionali, che dalla scorsa stagione impone lo stop anche alla seconda divisione del calcio italiano. La situazione in campionato è ovviamente ancora ingarbugliata, ma ci sono già alcuni spunti di riflessione particolarmente interessanti; aspettando il calcio d’inizio delle partite vediamo dunque di fare un approfondimento sui pronostici di Serie B, partendo naturalmente dalle cinque gare che animeranno sabato 14 settembre e che proseguiranno il programma del turno dopo la sfida del venerdì sera.

PRONOSTICO ASCOLI LIVORNO

Non sono poche le ambizioni dell’Ascoli per questa stagione: i marchigiani entrano nella terza giornata con una vittoria e una sconfitta e confortati dalla buona prova di Scamacca con l’Under 21. L’avversaria di oggi è il Livorno, che invece deve ancora mettere a referto i primi punti stagionali; questo ovviamente conta nel pronostico tracciato dall’agenzia di scommesse Snai, che però indica una situazione di equilibrio. Marchigiani leggermente favoriti avendo un valore di 2,20 volte la somma giocata sul segno 1 che identifica la loro vittoria, ma i labronici si difendono con una quota di 3,65 volte la puntata per il loro successo, regolato dal segno 2. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte quello che avrete decisPronosticvi o di mettere sul piatto.

PRONOSTICO CITTADELLA TRAPANI

Non si può considerare un’ultima spiaggia perchè siamo solo alla terza giornata, ma al Tombolato si affrontano due squadre reduci da due sconfitte e quindi con l’urgenza di incamerare punti per non rendere ancora più complicata la loro situazione. Ha deluso in particolar modo il Cittadella, che ha evidenziato anche parecchie lacune difensive; tuttavia per questa partita del Tombolato l’agenzia di scommesse Snai lo premia con i favori del pronostico, sotto forma di un valore pari a 1,85 volte la somma messa sul piatto per la sua vittoria, identificata dal segno 1. L’ipotesi del pareggio viene regolata dal segno X, e se la partita finisse così andreste a intascare una cifra corrispondente a 3,25 volte quanto puntato; siamo invece ad un valore di 4,50 volte la giocata per il segno 2, quello su cui dovrete scommettere qualora pensiate che il Trapani sia in grado di prendersi la vittoria esterna.

PRONOSTICO ENTELLA FROSINONE

Quello della neopromossa ligure è stato un grande avvio di stagione: due vittorie di misura e primo posto in classifica che fa ben sperare per il futuro, anche se la strada per la salvezza sarà lunga. Dall’altra parte c’è un Frosinone che dopo la batosta del Bottecchia si è rialzato superando in rimonta l’Ascoli, e dunque ha acquisito maggiore fiducia; l’agenzia di scommesse Snai punta sui valori in campo e assegna ai ciociari i favori del pronostico, con una quota di 2,45 volte la cifra puntata sul segno 2 per la loro vittoria a Chiavari. Il segno 1 identifica ovviamente il successo dei biancazzurri della Virtus Entella e vi farebbe guadagnare un corrispettivo di 3,05 volte la somma investita, quindi siamo comunque in una situazione di equilibrio come si evince anche dall’ipotesi del pareggio che, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte quanto messo sul piatto.



