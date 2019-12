Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 18^ giornata

Eccoci all’appuntamento con i pronostici di Serie B: come da tradizione delle ultime stagioni, a Santo Stefano si gioca e questo giovedì 26 dicembre sarà dedicato alla 18^ giornata, vale a dire la penultima del girone di andata. Con i verdetti ancora in fase di definizione, il torneo cadetto si sta però sviluppando su temi davvero interessanti tra sorprese, conferme e rivelazioni; le dieci partite che ci aspettano potrebbero modificare anche sensibilmente una classifica che è ancora corta, dunque adesso possiamo subito valutare quello che ci aspetta sul terreno di gioco con il nostro viaggio attraverso i pronostici di Serie B, prendendo in esame alcune delle partite previste e provando a capire in che modo potrebbero terminare.

PRONOSTICI SERIE B: COSENZA EMPOLI

Il Cosenza arriva dalla vittoria di Pisa che è stata fondamentale, ma è ancora terzultimo in classifica e dunque in zona retrocessione; il cambio di allenatore sembra non aver migliorato il passo dell’Empoli, che ha vinto solo una delle ultime 11 partite e si trova pericolosamente vicino ai playout, anche se con un successo odierno potrebbe raggiungere i playoff. Ad ogni modo l’agenzia di scommesse Snai ci dice che la squadra favorita è quella di casa: scommettendo sul segno 1 il vostro guadagno corrisponderebbe a 2,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre arriviamo ad un valore pari a 3,20 volte la puntata con il segno 2, che identifica ovviamente il successo esterno. Il pareggio, regolato dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte la vostra giocata.

PRONOSTICI SERIE B: CHIEVO BENEVENTO

Partita davvero intrigante al Bentegodi, dove la capolista arriva con un bilancio di cinque vittorie consecutive e una porta ormai blindata. Una fuga che ha portato Pippo Inzaghi a +14 sul gruppo delle terze; il Chievo invece arriva in sesta posizione e con la possibilità di inserirsi davvero nel discorso promozione diretta, a patto però di trovare quella continuità di rendimento che è sempre mancata (soprattutto nelle ultime giornata).La Snai assegna alla vittoria del Benevento (segno 2) un valore di 2,65 la puntata e ne fa la squadra favorita, ma il segno 1 per il successo del Chievo vale 2,85 volte la posta e dunque siamo in una situazione di equilibrio, come si evince dal 2,95 che è il guadagno previsto per il pareggio regolato dal segno X.

PRONOSTICI SERIE B: FROSINONE CROTONE

La squadra di Alessandro Nesta è in totale ripresa, e punta con decisione alla promozione diretta; oggi però al Matusa arriva un avversario tosto, quel Crotone che è stato anche secondo in classifica e che rimane ad un passo dalle prime della classe. Un match che vede i ciociari partire favoriti, ma che potrebbe regalare sorprese: secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 per la vittoria interna vale 2,00 volte la cifra messa sul piatto, esattamente la metà rispetto al 4,00 che accompagna invece il segno 2, eventualità che regola il successo fuori casa da parte degli squali. L’ipotesi più vantaggiosa è quella del pareggio: scommettendo sul segno X con questo bookmaker, la vostra vincita corrisponderebbe a 3,20 volte quello che avrete pensato e deciso di investire.



