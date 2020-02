Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 22^ giornata

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della ventiduesima giornata di questo campionato cadetto 2019-2020, cominciata come al solito già ieri con il primo anticipo e naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse, i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà in particolare nelle partite in programma già oggi, sabato 1 febbraio 2020, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B nelle cinque sfide che avranno luogo nelle prossime ore.

PRONOSTICI SERIE B: FROSINONE ENTELLA

Interessante sfida fra due squadre appaiate a quota 31 punti in classifica e di conseguenza in piena zona playoff. Potrebbe essere una partita aperta ad ogni ipotesi, anche se il fattore campo concede naturalmente un vantaggio al Frosinone. Un buon compromesso può essere il pareggio (segno X), che secondo l’agenzia Snai è quotato a 3,25.

PRONOSTICI SERIE B: LIVORNO ASCOLI

Il Livorno ultimo in classifica dopo la sconfitta a Perugia deve fare risultato se non vuole staccarsi sempre di più: proviamo dunque a puntare sulla disperazione dei toscani, anche se naturalmente 14 punti di differenza dicono che sulla carta l’Ascoli è superiore. Vi suggeriamo comunque il segno 1, che l’agenzia Snai quota a 2,35 volte la posta in palio.

PRONOSTICI SERIE B: SPEZIA PORDENONE

La classifica sorride al Pordenone, rivelazione del campionato finora, ma lo Spezia che è reduce dalla vittoria sul campo del Crotone non vuole certo fermare la propria risalita verso la zona playoff. Si può dunque pensare al segno 1, che Snai quota a 2,35 in caso di vittoria dei padroni di casa al Picco.

PRONOSTICI SERIE B: TRAPANI CITTADELLA

Il Trapani sta dimostrando di essere ancora perfettamente in corsa per la salvezza, anche se naturalmente 11 punti di differenza in classifica ci dicono che dal punto di vista tecnico il Cittadella ha qualcosa in più. Si può dunque ipotizzare un pareggio: puntando sul segno X si guadagnerebbe 2,85 volte la posta in palio con l’agenzia Snai.

PRONOSTICI SERIE B: EMPOLI CROTONE

In chiusura, eccoci a presentare il posticipo delle 18. L’Empoli ha grande bisogno di dare una svolta a un campionato fin qui deludente, ma anche il Crotone deve ripartire dopo avere perso in casa contro lo Spezia. Match dunque delicato, “votiamo” per il fattore campo: puntando sul segno 1, l’agenzia Snai ci ripagherebbe 2,60 volte la posta in palio in caso di successo dell’Empoli.



