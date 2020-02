Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 24^ giornata

Si apre un altro appuntamento con i pronostici di Serie B: sabato 15 febbraio, dopo aver assistito all’anticipo del venerdì sera che ha aperto la 24^ giornata, avremo la nostra carrellata di partite che ci condurranno poi agli impegni della domenica, e al canonico Monday Night che chiuderà il turno. Nella quinta di ritorno i temi di interesse sono tanti: dalla fuga di un Benevento che sembra non conoscere più avversari e marcia spedito verso la Serie A alle difficoltà delle ultime della classe, passando per una corsa ai playoff che come sempre interessa tante squadre vista la classifica corta. Dunque, con l’ausilio delle quote che sono state emesse dall’agenzia Bwin, proviamo a studiare le singole partite per scoprire quello che potrebbe succedere nella giornata di campionato e apriamo una nuova puntata nella rubrica dedicata ai pronostici di Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: LIVORNO COSENZA

Partita davvero intrigante quella del Picchi, una sfida che vale per la salvezza e con un Livorno che ormai non può più sbagliare. Il ritorno di Roberto Breda è coinciso con il pareggio contro il Pordenone, un risultato di prestigio che però ha spostato poco o nulla nella classifica del campionato di Serie B; ancora peggio il Cosenza, che ha ospitato il Benevento ma ha perso di misura ed è così rimasto terzultimo, con le altre squadre che si allontanano gradualmente. Bwin indica nella formazione di casa quella per la vittoria: questa ipotesi è regolata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,20 volte quanto messo sul piatto, mentre siamo ad un valore di 3,40 volte la giocata per il segno 2, che identifica il successo esterno. Il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte quanto investito.

PRONOSTICI SERIE B: BENEVENTO PORDENONE

E’ un big match, ed è anche la partita che potrebbe dare alla capolista la definitiva spinta verso la promozione (se mai ne avesse ancora bisogno): la squadra di Pippo Inzaghi non sbaglia un colpo e ormai si avvia verso il salto di categoria, a provare a frenarla sarà un Pordenone che, da neopromosso, ancora oggi è la rivelazione del campionato di Serie B ma nelle ultime giornate ha perso smalto e rischia di compromettere quanto fatto nel girone di andata, dovendo giocare i playoff che naturalmente non saranno per nulla scontate. L’agenzia Bwin naturalmente assegna ai padroni di casa i favori del pronostico: vale 1,53 volte la somma giocata il segno 1 che identifica la vittoria del Benevento, il segno X sul quale scommettere per il pareggio vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,10 la vostra puntata mentre con l’ipotesi del successo esterno, regolato dal segno 2, il guadagno con questo bookmaker arriverebbe a 5,75 volte la somma investita.



