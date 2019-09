Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 4^ giornata

Ecco un altro appuntamento con i pronostici di Serie B: siamo nella quarta giornata, che è stata aperta dall’anticipo del Benito Stirpe. Per il momento la situazione è ancora parecchio ingarbugliata, ma i primi tre turni ci hanno comunque detto di una Virtus Entella in testa alla classifica a punteggio pieno e di altre squadre che stanno faticando più del dovuto; dunque adesso bisognerà stabilire quello che succederà nelle partite che si giocano quasi tutte sabato, dal momento che nel quinto turno avremo il primo infrasettimanale della stagione e dunque è previsto per questo fine settimana un solo posticipo della domenica, che di fatto sostituisce il Monday Night. Andiamo dunque a valutare alcune delle partite del campionato cadetto con i nostri pronostici di Serie B, prendendo in considerazione anche le quote previste dai bookmaker.

PRONOSTICO BENEVENTO COSENZA

Una partita, quella del Vigorito, che vede partire favoriti i sanniti: il Benevento di Filippo Inzaghi è una delle forti candidate alla promozione diretta, mancata lo scorso anno nonostante una corazzata a disposizione. In questa stagione la rosa è allo stesso livello, e nel turno precedente i campani hanno dimostrato tutta la loro forza piegando la Salernitana, laddove il Cosenza si è fatto battere in casa dal Pescara. L’agenzia di scommesse Snai dice che il segno 1 per la vittoria del Benevento vale 1,65 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,50 volte la somma giocata che accompagna il segno X per il pareggio; l’eventualità del successo esterno del Cosenza, regolato dal segno 2, vi permetterebbe di intascare una cifra corrispondente a 6,00 volte quanto avrete investito.

PRONOSTICO EMPOLI CITTADELLA

Sulla carta un big match, e potrebbe anche esserlo sul campo: i toscani arrivano però da risultati poco convincenti e nell’ultimo turno non sono andati oltre un pareggio a reti bianche a Crotone, mentre il Cittadella è partito con due sconfitte sul groppone e 7 gol subiti ma nella sfida tra ultime contro il Trapani ha ritrovato il sorriso, e punta a confermarsi. Peccato per i veneti che le quote fornite dalla Snai indichino nell’Empoli la chiara favorita per la vittoria, con un valore di 1,70 volte la puntata sul segno 1 per la sua vittoria al Castellani. Il successo del Cittadella, identificato dal segno 2, ha una quota che corrisponde a 5,50 volte la somma messa sul piatto mentre per il segno X che dovrete giocare per il pareggio andreste a guadagnare un corrispettivo di 3,45 volte la puntata.

PRONOSTICO SPEZIA PERUGIA

Anche questa sfida del Picco è davvero interessante: entrambe le squadre puntano un posto nei playoff e sognano la promozione in maniera abbastanza concreta, provandoci ormai da qualche stagione. I liguri in casa possono far male a chiunque, ma in trasferta ancora non girano: nell’ultimo anticipo del venerdì hanno perso a Pordenone e dunque la loro classifica è deficitaria, mentre gli umbri sono imbattuti ma dopo due vittorie hanno perso una bella occasione pareggiando in casa contro la Juve Stabia. Cosa dice la Snai? Il segno 1 per la vittoria dello Spezia vale 2,45 volte la posta e dunque i padroni di casa sono favoriti, visto che l’eventualità del successo esterno del Perugia vi farebbe guadagnare 3,10 volte la puntata e il pareggio, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote un valore pari a 3,00 volte quanto giocato.



