Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 6^ giornata

Il nuovo appuntamento con i pronostici di Serie B ci conduce alle partite che si giocano per la sesta giornata: un turno che è stato inaugurato dall’anticipo del venerdì andato in scena all’Adriatico. Le partite che si giocano sabato 28 settembre sono quattro, così come domenica; come sempre poi si chiuderà con il Monday Night. Noi allora possiamo andare a valutare quali siano le quote che sono state previste per le gare che ci attendono nel fine settimana, ricordando che si arriva da un turno infrasettimanale che ha tolto energie alle squadre che adesso devono provare a riprendersi in poco tempo sfruttando, eventualmente, anche il turnover.

PRONOSTICO FROSINONE COSENZA

Due squadre che non sono certamente partite bene in questa stagione: i ciociari che puntano alla promozione sono in ritardo e arrivano dalla sconfitta (in rimonta) sul campo del Perugia, il Cosenza ha agganciato un pareggio clamoroso contro il Livorno ma in questo campionato deve ancora vincere la sua prima partita, e ha raccolto appena 2 punti. Valutiamo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per capire quale squadra sia favorita: secondo questo bookmaker si tratta del Frosinone e anche in maniera abbastanza netta, perchè il segno 1 ha un valore pari a 1,80 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto contro il valore di 5,00 volte la puntata che è stato posto sul segno 2, ovviamente per il successo esterno dei lupi di Calabria. Il pareggio, eventualità che come sempre regola il segno X, vi permetterebbe di intascare una domma pari a 3,35 volte quello che avrete investito.

PRONOSTICO JUVE STABIA CITTADELLA

Anche la Juve Stabia sta faticando, sentendo tutto il salto di categoria: per di più le Vespe sono reduci da una bruciante sconfitta a Crotone, quando hanno incassato due gol in pieno recupero e non sono riuscite a mettere a referto un punto esterno che sarebbe stato prezioso. Il Cittadella, partito decisamente sotto le aspettative, si è riscattato battendo l’ambizioso Pescara e dunque potrebbe iniziare ora la sua corsa verso le prime posizioni; tuttavia per questa partita del Romeo Menti le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nei padroni di casa la squadra favorita, pur con un sostanziale equilibrio visto che il segno 1 (vittoria interna) e il segno 2 (successo fuori casa) hanno una differenza minima arrivando rispettivamente a 2,65 e 2,90 volte la somma che avrete puntato. La giocata più redditizia secondo i bookmaker è quella del pareggio: scommettendo sul segno X il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,05 volte la giocata.



