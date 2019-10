Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 7^ giornata

Eccoci ad un altro excursus attraverso i pronostici di Serie B: aperta da Perugia Pisa, la settima giornata del campionato cadetto vive il suo focus sabato 5 ottobre, con sei partite in programma che inevitabilmente andranno a modificare la classifica. Noi valutiamo ora quello che potrebbe succedere sui vari campi, analizzando le singole gare e provando a indovinare quello che succederà; come sempre ci affidiamo alle quote dei bookmaker per avere un quadro più preciso e che possa servire soprattutto a chi voglia scommettere sugli esiti della settima giornata, e dunque iniziamo il nostro percorso sui pronostici di Serie B che riguardano questo intenso sabato.

PRONOSTICO COSENZA VENEZIA

Partita che riguarda maggiormente la corsa alla salvezza, anche se i lagunari sono in leggera ripresa e hanno lasciato alle spalle un Cosenza che, pur reduce da due pareggi, deve ancora vincere la sua prima partita in questo campionato. L’agenzia di scommesse Snai identifica comunque nei padroni di casa i favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,15 volte la somma messa sul piatto, già lontana l’eventualità del successo ospite che vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,65 volte quanto puntato. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,05 volte la giocata con questo bookmaker.

PRONOSTICO CROTONE ENTELLA

Dopo il grande inizio, la neopromossa Virtus Entella si è bloccata e allora spera di approfittarne il Crotone, una squadra costruita per andare ai playoff e che sembra aver trovato il passo giusto. Le quote fornite dalla Snai ci dicono che in questa partita i calabresi sono favoriti in maniera abbastanza netta: infatti il segno 1 che identifica la loro vittoria interna vi farebbe guadagnare 1,83 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,25 che è invece posto sull’eventualità del pareggio (naturalmente segno X) e una quota di 4,75 volte la puntata che premia il segno 2, quello sul quale dovrete scommettere se pensate che la Virtus Entella possa fare il colpo fuori casa.



