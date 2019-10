Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 9^ giornata

L’analisi dei pronostici di Serie B ci porta alla nona giornata di un campionato sempre entusiasmante e incerto, con 20 squadre a lottare per tanti obiettivi e una classifica ancora in via di definizione, anche se la capolista Benevento sta viaggiando ad un ritmo decisamente buono (2,25 punti per gara) e certo migliore rispetto a quanto eravamo abituati a vedere negli ultimi anni. Il turno ci ha già presentato l’anticipo Ascoli Entella e poi, visto l’infrasettimanale che ci attende, avrà ben otto partite nella giornata di sabato 26 ottobre, con un unico posticipo. Vediamo allora, con l’aiuto delle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, quali potrebbero essere gli esiti delle gare cui assisteremo: iniziamo l’ennesimo viaggio all’interno dei pronostici di Serie B.

PRONOSTICO COSENZA CHIEVO

Le due squadre sono in ripresa: lo è certamente il Chievo che si è riportato in zona playoff e ora punta la rincorsa verso la promozione diretta, ci sta provando un Cosenza che arriva dalla bella vittoria di Cittadella e vuole uscire dalle ultime posizioni. Certamente sulla carta i veneti sono superiori, ma questo campionato di Serie B ci sta parlando di equilibrio e anche la Snai la pensa in questo modo: il segno 1 per la vittoria interna dei lupi vale 2,65 ed è molto vicino al 2,85 che è stato posto sull’eventualità del successo fuori casa, per il quale dovrete scommettere sul segno 2. L’ipotesi del pareggio è quella che vale di più, ma non si discosta dalle altre due: puntando sul segno X la vostra eventuale vincita corrisponderebbe a 3,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PRONOSTICO CROTONE VENEZIA

Sfida tra due formazioni in zona playoff, con il Venezia che appare in crescita costante e dopo aver battuto la Salernitana, vendicando il playout dello scorso anno, può sognare in grande. Vola il Crotone, deciso a riscattare un mediocre campionato dal quale arriva e reduce dal pareggio di Pisa, che ha comunque spinto la squadra al secondo posto e a puntare la promozione diretta. Secondo le quote fornite dalla Snai i calabresi sono nettamente favoriti: 1,65 volte la puntata è il valore assegnato all’eventualità della loro vittoria, per la quale dovrete giocare il segno 1. Per contro l’ipotesi del successo esterno del Venezia, che è regolato dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma pari a 5,75 volte quanto investito; il pareggio, ovviamente segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,45 volte la vostra giocata.

PRONOSTICO PESCARA BENEVENTO

La capolista della Serie B arriva all’Adriatico con il vento in poppa: battendo il Perugia ha aumentato a 3 i punti di vantaggio sulla coppia delle seconde in classifica, e sa di dover sfruttare l’occasione contro una squadra che, sorpresa in casa dallo Spezia, è scivolata in maniera preoccupante nelle retrovie. Il Delfino però rimane un avversario ostico e insidioso, che ha talento e una rosa costruita per provare a fare il salto di qualità; nonostante questo, il Benevento è comunque favorito dalla Snai: 2,20 la quota prevista sul segno 2 che identifica la vittoria dei sanniti, non siamo lontanissimi per il segno 1 (da giocare per il successo del Pescara) che vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,45 volte quello che avrete messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,10 volte la puntata.



