Pronostici Serie B/ Scommesse e quote per le partite (10^ giornata, 29-30 ottobre)

I pronostici Serie B tornano in occasione delle partite della decima giornata che sarà il secondo turno infrasettimanale del campionato cadetto, da oggi naturalmente al centro dell’attenzione anche degli appassionati di scommesse i quali seguiranno con grande attenzione tutti gli incontri in programma nelle prossime ore. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà tra oggi e domani, martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2019, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B a partire dalle ben otto sfide che avranno luogo già nella serata di oggi.

PRONOSTICI SERIE B: CHIEVO CROTONE

Questa si candida ad essere la partita di cartello della giornata di Serie B, tra il Crotone nuova capolista e il Chievo che è sicuramente uno dei nomi di spicco nella lotta per la promozione. Pronostico aperto, vi consigliamo allora il pareggio che per Snai è l’ipotesi più remunerativa: la quota del segno X è pari a 3,10.

PRONOSTICI SERIE B: CITTADELLA LIVORNO

Il Livorno che si è rilanciato vincendo il derby contro il Pisa è atteso però adesso un ad un esame impegnativo sul campo del Cittadella. I padroni di casa veneti partono favoriti nel pronostico dell’agenzia Snai, che quota ad appena 1,90 volte la postai n palio il segno 1.

PRONOSTICI SERIE B: EMPOLI SPEZIA

L’Empoli, beffato sabato sul campo del Trapani, vuole tornare alla vittoria questa sera e parte sicuramente favorito in casa contro lo Spezia, pur reduce da una vittoria. Secondo le quote dell’agenzia Snai, ecco che il segno 1 varrà 1,97 volte la posta in palio sul successo toscano.

PRONOSTICI SERIE B: ENTELLA COSENZA

A Chiavari potrebbero partire favoriti i padroni di casa, forti di quattro punti in più in classifica e naturalmente anche del fattore campo. L’agenzia di scommesse sportive Snai è d’accordo e propone a quota 2,15 il segno 12 per la vittoria casalinga da parte dell’Entella.

PRONOSTICI SERIE B: JUVE STABIA PESCARA

Il Pescara, che si è rilanciato con la travolgente vittoria contro il Benevento, adesso potrebbe partire favorito nella trasferta sul campo di una comunque ostica Juve Stabia. Il segno 2 vale 3,10 volte la posta in palio secondo le quote offerte da Snai su questa partita.

PRONOSTICI SERIE B: PERUGIA ASCOLI

Confronto decisamente intrigante allo stadio Renato Curi tra due squadre che in classifica sono appaiate a quota 15 punti. Vi proponiamo allora l’ipotesi più remunerativa, che è il segno 2 (pesa naturalmente il fattore campo): una vittoria esterna dell’Ascoli è infatti quotata a 4,00 dall’agenzia Snai.

PRONOSTICI SERIE B: PISA SALERNITANA

Probabilmente sta meglio la Salernitana, il Pisa d’altro canto potrà far valere il fattore campo che è favorevole ai nerazzurri toscani. Un pareggio di certo non ci sorprenderebbe: ricordiamo allora che l’agenzia di scommesse Snai quota il segno X a 3,00.

PRONOSTICI SERIE B: VENEZIA PORDENONE

Il derby del Nord-Est mette di fronte due formazioni appaiate in classifica, i lagunari però partono favoriti in virtù del fattore campo ed ecco allora che l’agenzia di scommesse Snai quota a 2,30 volte la posta in palio il segno 1 per la vittoria appunto del Venezia.



