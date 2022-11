Pronostico Atalanta Inter/ Mazzola: “Credo ancora allo scudetto” (esclusiva)

PRONOSTICO ATALANTA INTER, PARLA SANDRO MAZZOLA (ESCLUSIVA)

Una partita importante è Atalanta Inter di oggi alle ore 12.30 a Bergamo. Due squadre reduci da esiti opposti nel turno infrasettimanale, una sconfitta 2-1 a Lecce per l’Atalanta e il successo 6-1 col Bologna per l’Inter. Per l’Atalanta, reduce da due sconfitte consecutive, l’occasione di riprendersi senza dimenticare che è comunque pari punti con l’Inter, per la quale sarà un altro esame di maturità dopo troppe sconfitte contro le altre big.

In ogni caso sarà partita vera, che potrebbe dare molte emozioni. Per il pronostico su Atalanta Inter abbiamo sentito Sandro Mazzola in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Che partita sarà secondo il suo pronostico Atalanta Inter? Secondo me saranno gli attacchi delle due squadre a decidere la partita.

Che Atalanta si aspetta? Un’Atalanta tosta, aggressiva, forte atleticamente, pronta a non mollare mai e che darà molto fastidio all’Inter.

Zapata potrà essere il match winner dei bergamaschi? Speriamo di no, certo che Zapata è un grande attaccante, sempre in grado di risolvere un incontro in ogni momento della partita.

Crede ancora a un recupero scudetto per l’Inter? Sicuramente bisogna sempre crederci, ci sono i tre punti e lo scudetto per l’Inter è ancora possibile…

Sarà Dimarco l’uomo partita per l’Inter? Dimarco mi piace molto, sta giocando bene. Potrebbe fare ottime cose contro l’Atalanta.

Quanto conterà il ritorno di Brozovic? Molto: passati i primi dieci-quindici minuti dell’incontro, quando avrà ingranato, Brozovic potrà dare il suo grande contributo all’Inter ed incidere molto su questa partita. (Franco Vittadini)











