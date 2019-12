Pronostico Atalanta Milan/ Mutti: Dea favorita ma i rossoneri con Pioli.. (esclusiva)

Partita di grande interesse per la 17^ giornata di Serie A, prevista oggi alle ore 12,30 tra Atalanta e Milan allo stadio Azzurri d’Italia. Un derby lombardo che vedrà le due squadre alla ricerca di un successo dopo qualche risultato non proprio felice: la Dea è di ritorno dal KO col Bologna al Dall’Ara, mentre i rossoneri non sono usciti soddisfatti dal pari a reti bianche col Sassuolo nell’ultimo turno. Guardando alla classifica del campionato va detto che la formazione nerazzurra sembra favorita sulla carta ma il Milan sembra in crescita: si annuncia quindi un incontro equilibrato almeno sulla carta. Per presentare questa sfida della Serie A abbiamo sentito Bortolo Mutti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita tra un’Atalanta alla ricerca di un riscatto dopo la sconfitta di Bologna e un Milan che sembra in grado di darle fastidio. L’Atalanta potrebbe aver pagato le fatiche di Champions per la sconfitta con la squadra di Mihajlovic.

Solita partita quindi di tutta grinta per la squadra di Gasperini… Tanta grinta e in più la presenza di un Papu Gomez in grado di dare qualità alla squadra bergamasca, un Papu Gomez sempre importante nel reparto offensivo bergamasco.

Atalanta ancora da Champions questa stagione? La possibilità c’è, il campionato è lungo e anche con il recupero di Zapata l’Atalanta potrà confermare questo obiettivo. Tanto più che adesso non c’è la concomitanza con gli impegni di Champions e ci sarà la possibilità per la squadra di allenarsi con continuità e concentrarsi su un solo obiettivo.

Come giudica il sorteggio col Valencia? Diciamo che il Valencia non sta facendo un grande campionato, ha vinto il suo girone di Champions, è una squadra alla portata dell’Atalanta. Un’Atalanta che se la potrà giocare alla pari anche se avrà l’andata a Milano.

Una grande Atalanta… Ormai la formazione di Gasperini ha raggiunto una maturità internazionale importante come dimostra anche la vittoria con lo Shakhtar in trasferta. Uno Shakhtar tra l’altro di ottima tradizione nelle coppe, che ha messo in difficoltà in passato anche la Juventus e il Napoli!

Barrow al centro dell’attacco nerazzurro col Milan? Si è investito tanto su questo giocatore, credo però al di là della sua presenza col Milan che Barrow debba maturare anche se ha un notevole talento.

Pensa che in futuro possa arrivare anche lo scudetto a Bergamo? Devo dire che è difficile competere con grandi club come Inter, Juventus e i più forti economicamente. In ogni caso in questi anni si sono fatti passi importanti, dal raggiungimento della Champions la scorsa stagione, alla conferma nel campionato attuale, alla qualificazione al prossimo turno di Champions. E’ difficile ma non si mai cosa potrà accadere…

Si aspetta un grande Milan a Bergamo? Il Milan bisogna dirlo sta crescendo e quindi penso possa disputare un buon incontro a Bergamo.

Ci sono problemi in zona gol però… Anche su questo piano credo che il Milan possa migliorare.

Il suo pronostico su Atalanta Milan. L’Atalanta mi sembra favorita in questa sfida col Milan.

