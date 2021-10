Pronostico Atalanta Milan/ Mutti: “Sfida per lo scudetto” (esclusiva)

Pronostico Atalanta Milan, Mutti: sfida da Champions

Grande incontro stasera alle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo, che ospiterà Atalanta Milan. Entrambi le formazioni sono reduci dalla settimana di Champions League: la squadra nerazzurra ha sconfitto 1-0 lo Young Boys mentre quella rossonera ha perso in casa con l’Atletico Madrid per 1-2, non senza qualche polemica giustificata. In campionato sono 16 i punti del Milan mentre la Dea ha 11 punti dopo il pareggio con l’Inter. Partita in ogni caso molto equilibrata sulla carta, tra due squadre che hanno sempre confermato di giocare ad alti livelli anche in questa stagione. Per presentare questo derby lombardo Atalanta Milan abbiamo sentito Bortolo Mutti in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Pronostico Atalanta Milan: che partita sarà? Una bella partita tra due squadre che ormai hanno raggiunto una consapevolezza delle proprie possibilità e stanno giocando bene, entrambe presenti in Champions League e che dovrebbero dar luogo a un incontro molto interessante.

L’Atalanta potrebbe puntare sulla fisicità e sul pressing per fermare il Milan? L’Atalanta ormai ha una sua identità, un suo gioco e credo che possa come al solito cercare di fare la partita.

Ilicic sarà l’uomo match per la Dea? C’è Ilicic ma potrebbero essere anche altri gli uomini a decidere la partita, l’Atalanta non manca certo in fatto di individualità.

Chi giocherà a sinistra al posto di Gosens? Le alternative non mancano di certo nella rosa della squadra di Gasperini.

La velocità e il dribbling di Leao per perforare la difesa bergamasca? Leao sta crescendo sempre di più e il fatto di giocare da esterno lo ha valorizzato, mentre il fatto di non giocare più da punta centrale lo ha tolto da ogni responsabilità. Credo però non sarà facile per Leao e il Milan superare la difesa bergamasca e un’Atalanta che ha anche ormai una grande organizzazione tattica.

Quanto conterà la regia di Tonali e la sua saggezza tattica per il Milan? Anche Tonali sta crescendo tantissimo e sta diventando un vero punto di riferimento per il Milan. In ogni caso l’Atalanta ha degli interditori capaci di fermare il gioco del Milan.

Come vede il duello delle panchine Gasperini vs Pioli? Gasperini e Pioli sono tecnici navigati e molto bravi come dimostra il loro lavoro negli ultimi anni.

Saranno le due difese a decidere Atalanta Milan? Sono sempre le difese a decidere le partite come ha confermato anche la Juventus nel suo incontro di Champions col Chelsea.

Il suo pronostico su Atalanta Milan? Vedo una tripla.

C’è attesa a Bergamo per questa partita? È una partita sentita sicuramente ma l’Atalanta ormai si è posta a un tale livello che è abituata a un certo tipo di confronti così importanti.

Si sogna lo scudetto a Bergamo? È un campionato equilibrato con un Napoli che sta facendo molto bene ed è partito nel migliore dei modi. Un campionato dove molte squadre possono sognare di conquistare questo traguardo. Inter, Milan, Roma, Juventus e altre ancora. Tra di queste c’è anche l’Atalanta naturalmente… (Franco Vittadini)



