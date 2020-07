Pronostico Atalanta Napoli/ Savoldi: “Sfida aperta e spettacolare!” (esclusiva)

Sarà la partita più attesa della 29^ giornata della Serie A: questa sera a Bergamo alle ore 19.30 si accenderà la sfida tra Atalanta e Napoli, con due delle formazioni più in forma del primo campionato italiano. Da una parte ecco la Dea, protagonista della Champions League prima dello stop, e ora di nuovo in campo, avendo pure alle spalle un buon successo rimediato con l’Udinese: dall’altra i campani, che solo poco fa hanno fatto loro la Coppa Italia e oggi saranno in campo dopo il tris regalato contro la Spal, nella 28^ giornata. Ci attende certo una sfida appassionante: gli azzurri dovranno interpretare una gara perfetta, evitando le ripartenze solite della compagine bergamasca, chiudendo gli spazi, facendo pressing, contro un club che vanta l’attacco più prolifico della Serie A. Per presentare la sfida tra Atalanta e Napoli abbiamo sentito Giuseppe Savoldi, bergamasco verace che ha giocato sia nell’Atalanta che nel Napoli: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Dovrebbe essere una partita molto equilibrata con due squadre che stanno giocando bene e sono in grande forma.

Atalanta e Napoli in un ottimo momento quindi… Ormai si può dire che entrambe le squadre hanno raggiunto i loro obiettivi stagionali. L’Atalanta è arrivata a tutti i traguardi che voleva. Il Napoli ha vinto la Coppa Italia che è pur sempre un trofeo importante.

Qual è il segreto di questa Atalanta, una mentalità vincente da grande squadra? L’Atalanta è una squadra che ha dei grandi giocatori, giocatori che anche sul 2-0 a loro sfavore non s’arrendono mai. Lottano, combattono sempre fino alla fine per ribaltare il risultato. Poi è vero questa squadra dimostra sempre di avere una mentalità vincente che conferma ogni volta che entra in campo.

Pasalic nell’undici iniziale contro il Napoli? Si sta rivelando come uno dei calciatori più interessanti della formazione nerazzurra… E’ Gasperini che decide le formazioni, nessuno può sapere i giocatori che schiera, che uomini manda in campo…

Un attacco a livello europeo quello bergamasco… Lo dicono le cifre, l’Atalanta ha uno dei migliori attacchi di tutta Europa.

Crede che l’Atalanta possa essere la mina vagante della Champions, che possa anche vincerla? Da questa Atalanta c’è da aspettarsi di tutto, potrebbe anche vincere la Champions, è la mina vagante di queste finali.

Ultima occasione per il Napoli per staccare il biglietto per la Champions in questo match? In effetti il Napoli si giocherà forse l’ultima sua chance per qualificarsi per la Champions. Battendo l’Atalanta a Bergamo aumenterebbe le sue possibilità di farcela.

Politano potrebbe essere l’arma vincente del Napoli? Politano è un giocatore di livello, in grado sempre di disputare degli ottimi incontri, di far male alle difese avversarie.

Il suo pronostico su Atalanta Napoli. E’ una tripla per una partita molto bella, molto interessante.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA