Pronostico Bologna-Roma/ Dal Moro: felsinei organizzati, sarà dura.. (esclusiva)

Bologna-Roma, prevista oggi alle ore 15,00 al Dall’Ara per la Serie A, si annuncia certo come una partita molto bella: i felsinei sono infatti secondi in classifica a 7 punti e i giallorossi inseguono, ben motivati a dare seguito alla sua striscia positiva. Ricordiamo bene che la formazione di Mihajlovic viene dalla bella vittoria a Brescia, mentre la Roma da quella in campionato in casa col Sassuolo: in più in settimana Fonseca si è affermato ai danni del Basaksehir in Europa league. Quello di questo pomeriggio sarà di certo un incontro da giocare con assoluta concentrazione da entrambe le squadre, per poter continuare a sognare di restare nei vertici alti del campionato. Per presentare Bologna-Roma abbiamo sentito Filippo Dal Moro: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita sicuramente non semplice per una Roma che potrebbe sentire anche le fatiche di coppa. Una Roma molto forte davanti ma che prende troppi gol e fa troppa fatica nel suo reparto arretrato. Il Bologna è formazione molto forte e potrebbe mettere in serie difficoltà la formazione di Fonseca.

Sorpreso di quest’inizio di campionato del Bologna? Diciamo che il Bologna si sta dimostrando di essere formazione quadrata, molto ben organizzata. Una formazione che in queste prime tre giornate sta meritando il secondo in posto in classifica.

Orsolini nell’undici rossoblù? Penso proprio che Orsolini possa essere nell’undici iniziale della compagine rossoblù contro la Roma.

Siamo tutti con Mihajlovic. Certamente e bisogna dire che il Bologna sta acquisendo ulteriori stimoli dalla situazione del suo allenatore. Un allenatore, una persona che è un esempio per come sta affrontando la malattia con tanto carattere, tanto coraggio. Del resto nella sua carriera, nella sua vita questo carattere non gli è mai mancato!

Tutto il Bologna, ma anche tutto il mondo del calcio si è stretto attorno a Mihajlovic... Una cosa giusta quella che sta succedendo, bisogna continuare così. Non lasciarlo solo e dargli tutto il contributo possibile per aiutare a vincere questa sua battaglia!

Roma a una punta? Potrebbe giocare Kalinic? No, credo che possa giocare Dzeko come unica punta, attorno a lui poi potrebbero esserci due esterni sulla fascia pronti a affiancarlo nel modo migliore possibile.

Zaniolo il nuovo Totti? Zaniolo sta dimostrando tutte le sue grandi qualità tecniche, il suo talento. Penso però che prima che si possa dire di aver trovato il nuovo Totti bisogni aspettare qualche sua stagione ancora ad alto livello!

Vede meglio Florenzi a centrocampo o come terzino? Florenzi lo vedo meglio come centrocampista, come esterno alto. Infatti spesso nel suo ruolo di difensore fa fatica a difendere, a marcare l’attaccante avversario.

Il suo pronostico su quest’incontro. Partita da tripla in cui non si può dare un pronostico preciso.

(Franco Vittadini)



