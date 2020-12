Pronostico Borussia Dortmund Lazio/ Orsi: “Si può fare molto bene” (esclusiva)

PRONOSTICO BORUSSIA DORTMUND LAZIO: IL PUNTO DI ORSI

Incontro quasi decisivo questa sera alle ore 21.00 Borussia Dortmund Lazio in Champions League. La squadra biancoceleste viene dalla sconfitta in campionato con l’Udinese all’Olimpico, di fronte avrà un Borussia Dortmund sconfitto a sua volta dal Colonia in casa nell’ultimo turno di Bundesliga. Ciro Immobile, ex di questo match, potrebbe metterci la sua impronta in modo che la Lazio possa uscire con un risultato positivo dalla trasferta in Germania, così garantendo la qualificazione alla squadra di Simone Inzaghi. Per presentare Borussia Dortmund Lazio abbiamo sentito l’ex biancoceleste Fernando Orsi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Borussia Dortmund Lazio che partita sarà? Sono due squadre che vengono entrambe da sconfitte in campionato e vorranno rifarsi. Penso però che la Lazio possa giocare una buona partita.

Che partita si aspetta dal Borussia Dortmund? Credo che senza il pubblico, senza il famoso muro giallo il Borussia Dortmund perda qualcosa. La Lazio sarà avvantaggiata da tutto questo.

Haaland uomo in più dei tedeschi? Questo si sa, Haaland appena tocca il pallone può fare qualsiasi cosa, può sempre andare in gol e la Lazio dovrà stare attenta a lui.

Per Immobile una partita speciale da ex del Borussia Dortmund? Sì, potrebbe avere motivazioni in più. Vorrà fare bene anche se poi alla fine questa cosa non cambierà molto il suo rendimento, che potrebbe essere come al solito di grande valore.

Lazio grande in Europa, non così in campionato: saprà reagire alla sconfitta con l’Udinese? In effetti la Lazio in campionato non ha fatto benissimo finora, troppi pareggi anche. Le due sconfitte con Sampdoria e Udinese causano una classifica non eccezionale. Un campionato in ogni caso equilibrato, dove solo il Milan sta giocando alla grande.

E in Champions? In Champions è una Lazio che sta facendo molto bene, sta convincendo. Dovrebbe qualificarsi per gli ottavi e poi pensare al campionato.

Cosa potrebbe inventare Simone Inzaghi? Schiererà la formazione titolare: la Lazio non dovrà temere niente visto che all’andata aveva già battuto questo Borussia Dortmund decisamente alla portata della Lazio.

Il suo pronostico su Borussia Dortmund Lazio? Penso proprio che la Lazio possa tornare con un risultato positivo da Dortmund. (Franco Vittadini)



