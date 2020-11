Pronostico Bosnia Italia/ Novellino: “Azzurri favoriti, Barella può…” (esclusiva)

PRONOSTICI BOSNIA ITALIA: LA PREVISIONE DI NOVELLINO

Ultimo incontro della fase a gironi della Nations League per gli Azzurri: stasera alle ore 20.45 a Sarajevo allo stadio Grbavica ecco Bosnia Italia. Un’Italia che viene dal successo 2–0 contro la Polonia e che, se dovesse imporsi, staccherebbe il biglietto per la fase finale della Nations League senza dipendere da nessuno. La Bosnia invece viene dalla sconfitta 3–1 con l’Olanda ed è ormai retrocessa in Lega B. Una partita non impossibile sulla carta, soprattutto se gli Azzurri confermeranno tutto quello che si è visto in questi mesi, una eccellente crescita in termini di gioco e personalità da quando Roberto Mancini siede sulla panchina della Nazionale. Per presentare Bosnia Italia abbiamo sentito Walter Novellino in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Che partita sarà Bosnia Italia? Credo che l’Italia possa vincere e qualificarsi per la fase finale della Nations League. Dopo averla vista contro la Polonia posso veramente dire che abbiamo un gioco di grande livello tecnico!

Cosa si aspetta dalla Bosnia? Devo dire che la Bosnia non mi ha impressoniato contro l’Olanda, è una squadra che possiamo tranquillamente battere!

L’assenza di Dzeko quanto potrebbe favorirci? Sicuramente molto, perchè Dzeko è un grande giocatore, un calciarore veramente forte.

Si aspetta un’Italia all’attacco fin dai primi minuti per chiudere questo match? Mi aspetto un’Italia che giochi come è solita fare e che metta in mostra il suo calcio.

Barella potrebbe essere l’uomo in più degli azzurri? Barella è veramente l’uomo in più dell’Italia. Mi ricorda Tardelli, un giocatore che difende, attacca, è presente in ogni azione della partita. Sa anche andare spesso in gol.

Crede che l’Italia possa vincere gli Europei? Ormai l’Italia è tornata tra le big del calcio europeo. E’ stato fatto un ottimo lavoro. Un’Italia così è veramente in grado di vincere gli Europei…

Il suo pronostico su Bosnia Italia? Italia favorita, credo proprio che potremo vincere questa sfida. (Franco Vittadini)



