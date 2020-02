Pronostico Cagliari Napoli/ Ielpo: azzurri troppo discontinui finora (esclusiva)

Oggi tra le mura della Sardegna Arena, alle ore 18,00 si accenderà la sfida tra Cagliari e Napoli, big match della 24^ giornata di Serie A, cui entrambe le squadre davvero non possono perdere. I sardi di Rolando Maran dopo tutto tornano a giocare in casa dopo aver incassato anche il KO contro il Genoa nell’ultima sfida di campionato e pure mancano la vittoria da ben 10 turni di fila. Non meno motivati però oggi saranno i campani di Gattuso, in attesa di definitiva riconferma dopo la vittoria ottenuta contro l’Inter in settimana, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Se poi guardiamo alla classifica di campionato, capiamo bene che ancora entrambi i club puntano a grandi obbiettivi per il finale di stagione: la vittoria oggi sarà indispensabile. Per presentare Cagliari Napoli abbiamo sentito Mario Ielpo: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita col Cagliari favorito e con un Napoli che in questa stagione è sempre andato ad alti e bassi per un match in ogni caso molto interessante.

Il Cagliari non vince da dieci giornate: a cosa si deve questo momento no? Semplicemente dal fatto che nella prima parte della stagione il Cagliari faceva un calcio più aggressivo, molto più propositivo. Poi magari anche per un po’ di appagamento è subentrato questo momento no.

Come pensa possa interpretare questo match la squadra di Maran? La formazione sarda punterà a vincere, a portare a casa i tre punti.

Simeone matchwinner dell’incontro? Potrebbe essere, del resto da un punto di vista offensivo i giocatori del Cagliari hanno fatto sempre bene questa stagione.

Il successo con l’Inter potrebbe aver caricato il Napoli? Non sono molto convinto proprio perchè il Napoli è sempre andato a alti e bassi. E poi non me ne voglia Gattuso, ma non mi ha convinto nella partita con l’Inter.

La partita col Cagliari decisiva per gli obiettivi del Napoli in questa stagione? Decisiva fino a un certo punto perchè il Napoli come il Milan per coltivare sogni di gloria dovrebbe vincere tutte le partite da qui a fine campionato.

Politano nell’undici iniziale? Questo poi lo deciderà solo Gattuso.

Il suo pronostico su Cagliari Napoli. Dico Cagliari.

La squadra di Maran andrà in Europa? Non credo perchè se è difficile per il Milan lo è ancora di più per il Cagliari. In ogni caso dovrebbe ottenere una salvezza tranquilla e fare un ottimo finale di stagione

