Pronostico Formula 1/ Gp Arabia Saudita, Martini: “Leclerc come Senna” (esclusiva)

PRONOSTICO FORMULA 1: LA FERRARI SI RIPETERÀ E PUÒ VINCERE!

La Formula 1 è ripartita domenica dal Bahrain con una Ferrari scatenata, che sogna in grande dopo il successo di Charles Leclerc e la doppietta con Carlos Sainz al secondo posto. Ora arriva subito il secondo esame, cioè il Gran Premio d’Arabia Saudita a Gedda, che aveva debuttato in Formula 1 lo scorso dicembre e che è stato anticipato a marzo per la sua seconda edizione.

Vedremo come reagiranno la Red Bull dopo il doppio ritiro in Bahrain e la Mercedes che è apparsa meno competitiva delle rivali. Max Verstappen e Lewis Hamilton sono sempre un pericolo, ma la Ferrari può tornare a sperare. Per fare un pronostico sul Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 abbiamo chiesto un pronostico all’ex pilota Pierluigi Martini in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Qual è il suo pronostico per il Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1? Penso proprio che la Ferrari possa ripetersi e disputare un altro bellissimo Gran Premio.

Come giudica Leclerc? Leclerc lo paragono a Senna, è forte come il brasiliano. Inoltre anche Sainz è cresciuto molto e la Ferrari sta dimostrando di essere diventata molto competitiva ed essere migliorata molto.

Leclerc già candidato al titolo di campione del mondo quindi? Potrebbe essere, credo proprio che ci sia la possibilità.

Si aspetta un riscatto della Red Bull e di Verstappen dopo il ritiro in Bahrain? La Red Bull e Verstappen sono l’avversario più pericoloso per la Ferrari, che dovrà guardarsi soprattutto da loro anche per il Campionato del Mondo di Formula 1.

E cosa farà la Mercedes? Dopo la Ferrari e la Red Bull metto la Mercedes, se farà alcune modifiche per diventare più competitiva.

Quale potrebbe essere la sorpresa in Arabia Saudita? La Ferrari è già stata la sorpresa, dico la Ferrari.

Faccia il suo pronostico, chi vincerà questo Gran Premio di Formula 1? Punto su Leclerc. (Franco Vittadini)











