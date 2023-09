Pronostico Formula 1/ GP Giappone 2023 Suzuka, Minardi: “Ferrari, confermati!” (esclusiva, 22 settembre)

PRONOSTICO FORMULA 1: IL PUNTO DI GIAN CARLO MINARDI SUL GP GIAPPONE 2023 SUZUKA (ESCLUSIVA)

Sarà di nuovo Ferrari o tornerà a dominare la Red Bull sul circuito di Suzuka per il Gran Premio del Giappone 2023 di Formula 1? La scuderia di Maranello ha interrotto nel Gran Premio del Singapore la lunga trafila di successi, 14 della Red Bull e 10 di Max Verstappen. Bisognerà però vedere se la brutta prestazione della Red Bull sia solo un piccolo passo falso o c’è qualcosa che non va nel team austriaco – in verità le prove libere di oggi sembrano avere già riportato il sereno per le lattine.

Suzuka del resto è circuito impegnativo e oltre alla Ferrari sono in tanti a voler ben figurare, dalla McLaren fino alla Mercedes e magari l’Aston Martin. Per il pronostico Formula 1 sul Gran Premio del Giappone 2023 abbiamo sentito Gian Carlo Minardi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio del Giappone nel suo pronostico Formula 1? Aspettiamoci di vedere una bella gara, con la Red Bull che vorrà sicuramente rifarsi della brutta prestazione nel Gran Premio di Singapore.

Ferrari pronta a un nuovo successo, cosa è cambiato nella Rossa? Qualcosa sicuramente è cambiato a Singapore e devono avere trovato l’invenzione giusta da mettere nella macchina. Speriamo che la Ferrari si confermi in Giappone.

Pensa che possa nascere un dualismo Sainz-Leclerc? Non credo, ora Sainz è più in forma ma tutti e due Sainz e Leclerc possono dare un grande contributo per le vittorie della Ferrari. Una Ferrari che deve avere come obiettivo quello di arrivare seconda nella classifica del Mondiale Costruttori.

Per Verstappen e la Red Bull solo una gara no o a Singapore o c’è qualcosa che non va? Penso che si tratti solo di una gara, la Red Bull deve aver sbagliato nella messa a punto della macchina. Dovrebbe sicuramente rifarsi a Suzuka.

Cosa pensa invece della McLaren e della Mercedes, cosa faranno a Suzuka? Hanno fatto un Mondiale altalenante, vedremo cosa succederà in Giappone. In una stagione che dietro i quattordici successi della Red Bull ha visto sempre tante macchine in lotta per il podio. In questo senso al di là del dominio della Red Bull una stagione di Formula 1 molto interessante.

L’Aston Martin dopo un grande inizio nel Mondiale sembra in difficoltà… Non è un grande momento per l’Aston Martin e non è un grande momento per Alonso che sta cercando di risolvere i problemi con i suoi tecnici.

Un giudizio sul circuito di Suzuka? È uno dei circuiti più impegnativi del Mondiale, in una nazione come il Giappone dove la Formula 1 è tradizione, è la storia di questo sport. (Franco Vittadini)

