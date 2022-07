Pronostico Formula 1/ Gp Gran Bretagna, Minardi: “Ferrari, puoi vincere!” (esclusiva)

Appuntamento a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022, dove la Formula 1 è di casa con i tanti team di questa nazione. La Ferrari cercherà un successo “in trasferta”, provando a mettere in difficoltà una Red Bull che con Max Verstappen sta sempre più prendendo il volo verso la riconferma del titolo. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno obiettivi diversi, poi ecco Lewis Hamilton che in casa vorrebbe cogliere con la sua Mercedes il primo successo della stagione. Per fare un pronostico sul Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di Formula 1 abbiamo sentito Gian Carlo Minardi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1? Dovrebbe essere una gara con le altre macchine che dovranno colmare il gap dalla Red Bull, attualmente la macchina più forte.

A chi si addice maggiormente il circuito di Silverstone? Non ci sono più circuiti che vanno meglio per questo o quel team…

Verstappen ormai ha preso il volo per la conquista del Mondiale? È troppo presto per dirlo, mancano ancora 14 Gran Premi alla fine della stagione e ai miei tempi era un Mondiale intero. Conterà molto l’affidabilità.

Cosa pensa possano fare Leclerc e Sainz a Silverstone? Spero che possano fare bene, correre nel modo migliore possibile, fare meglio della Red Bull.

Hamilton ha voglia di riscatto dopo una stagione difficile, l’aria di casa potrebbe dargli il primo successo? Direi proprio di no, la Mercedes non sta andando bene, bisognerà aspettare ancora. Non vedo un successo di Hamilton.

Faccia un pronostico, chi vincerà il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1? Non lo so, alla fine dovrebbero essere la Red Bull e la Ferrari a giocarsi la vittoria.

Aria di cambiamenti in Formula 1: Madrid vuole un Gran Premio, Nizza lo chiede magari a scapito del Gran Premio di Montecarlo, cosa ne pensa? Aspettiamo a dirlo, è troppo presto per capire cosa veramente succederà. (Franco Vittadini)

