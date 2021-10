Pronostico Formula 1/ GP Turchia 2021, Liuzzi: “Hamilton favorito” (esclusiva)

Pronostico Formula 1, GP Turchia 2021, Liuzzi: gara combattuta, Mercedes favorita!

Si riparte dalle 100 vittorie nella storia della Formula 1 di Lewis Hamilton in questo Gran Premio di Turchia. Il pilota inglese sarà il favorito sulla sua Mercedes ad Istanbul, un circuito molto adatto alla monoposto tedesca. Il duello sarà come al solito con Max Verstappen, che con la sua Red Bull sta lottando con Hamilton per conquistare il Mondiale. La McLaren e speriamo la Ferrari potrebbero cercare di aggiudicarsi un posto sul podio in una stagione 2021 che ha visto però molte sorprese. Per presentare il Gran Premio di Turchia di Formula 1 abbiamo sentito Vitantonio Liuzzi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Turchia di Formula 1? Dovrebbe essere una gara molto bella, molto combattuta ma con la Mercedes favorita su questo circuito.

Hamilton ha raggiunto le cento vittorie, è il più forte pilota della storia? Hamilton è un grandissimo pilota, uno dei più forti nella storia della Formula 1. Tuttavia non si possono paragonare generazioni e periodi diversi di questo sport, con i Schumacher, Senna, Fangio e altri piloti ancora che hanno segnato altrettante epoche della Formula 1.

Sarà la tattica o la forza della macchina a decidere il duello tra Hamilton e Verstappen a Istanbul? Dovrebbe proprio essere una gara combattuta, ma ripeto con la Mercedes e Hamilton favoriti su questo circuito. L’Aston Martin dovrebbe fare anche lei una buona gara.

Si aspettava un Ricciardo così in forma in questo periodo? Ricciardo ha dimostrato di essere all’altezza a Monza e ha fatto bene in Russia. E’ sicuramente un pilota di grande valore.

La Ferrari non riesce proprio ad ingranare, quanto perde la Formula 1 non vedendola protagonista? La Formula 1 perde spettacolo e la mancanza di una Ferrari ai vertici di questo sport è una mancanza per l’Italia. Non dimentichiamoci però che stiamo assistendo a un campionato del mondo bellissimo…

La McLaren e la Renault potrebbero competere per il titolo la prossima stagione? La McLaren mi sembra che abbia tutte le possibilità per competere per il titolo. La Renault la vedo ancora acerba.

Chi vincerà il Gran Premio di Turchia di Formula 1? Punto su Hamilton. Per il Mondiale, credo proprio che si deciderà alla fine questo duello tra Hamilton e Verstappen. (Franco Vittadini)



