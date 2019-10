Pronostico Genoa Milan/ Ielpo: match disperato, conterà solo vincere (esclusiva)

In questo sabato della settima giornata della Serie A, tra le mura dello stadio Marassi si accenderà alle ore 20.45 la sfida tra Genoa e Milan, partita dalle forti emozioni in cui il risultato varrà doppio. Ricordiamo infatti che i liguri di un traballante Andreazzoli tornano in casa dopo il 4-0 subito con la Lazio settimana scorsa: di contro ci saranno i rossoneri di un altrettanto traballante Giampaolo, che invece nella precedente giornata sono stati battuti dalla Fiorentina. Dati che certo ci fanno ben capire l’apprensione con cui le due squadre approcciano tale scontro diretto, che potrebbe anche rivelarsi decisivo. Per presentare Genoa Milan abbiamo sentito Mario Ielpo: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? La partita della disperazione per due squadre che si trovano in una situazione di classifica molto difficile in questo inizio di campionato. E’ vero che siamo ancora ad inizio stagione ma è importante fare punti per non perdere troppe posizioni.

Che Genoa si aspetta? Un Genoa arrembante, proteso all’attacco che però potrebbe essere vittima dei contropiedi, delle ripartenze del Milan.

In caso di sconfitta esonero di Andreazzoli? E’ da diverse giornate che se ne parla e Andreazzoli potrebbe rischiare l’esonero anche in caso di pareggio. Poi conoscendo Preziosi che cambia spesso allenatori tutti continuamente…

Kouamè potrebbe fare la differenza per i rossoblù? Sicuramente Kouamè è un ottimo attaccante e potrebbe essere molto importante nel reparto offensivo del Genoa.

Come spiega la crisi del Milan? E’ una crisi di gioco, di risultati anche naturalmente. Semplicemente Giampaolo e la squadra non si sono trovati per niente e ora ecco questa situazione di classifica così difficile.

Bonaventura mossa a sorpresa di Giampaolo? Bonaventura è reduce da un infortunio e nonostante io abbia una grandissima stima per lui forse sarebbe meglio mettere in campo giocatori più freschi, più integri fisicamente.

Se il Milan perdesse Giampaolo salterà? In realtà come nel caso di Andreazzoli anche la panchina di Giampaolo è appesa a un filo e anche un pareggio potrebbe essere decisivo per il suo esonero…

Il suo pronostico su Genoa Milan. Partita veramente difficile da pronosticare, in cui potrebbe succedere veramente di tutto.

Fattore campo decisivo? Dico solo che il fatto che il Genoa giocherà in casa potrebbe essere a suo svantaggio. Abbiamo visto che il Milan ha fatto molta fatica con la Fiorentina con i suoi giovani che hanno subito tanta pressione per quest’incontro. Quindi il fattore campo potrebbe non essere una cosa positiva. Meglio giocare in trasferta in queste occasioni…

(Franco Vittadini)



