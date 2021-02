Pronostico Genoa Napoli/ Carratelli: “Una trasferta da lupi” (esclusiva)

Bella partita Genoa Napoli di stasera alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris e trasferta pericolosa per il Napoli a Genova contro un Grifone rigenerato dalla cura Ballardini. Il Genoa sta inanellando punti preziosi per la salvezza, come l’ultimo successo per 0-3 a Crotone. Il Napoli invece avrà un piccolo esame di maturità in questa sfida per dimostrare di avere trovato finalmente quella continuità necessaria per disputare un campionato importante. Serve anche la serenità che neppure il successo sul Parma aveva riportato, a causa delle polemiche che riguardano Gattuso e De Laurentiis. Per presentare Genoa Napoli abbiamo sentito Mimmo Carratelli in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Genoa Napoli che partita sarà? Una partita difficile per il Napoli, che si troverà ad affrontare un Genoa in buona condizione di forma, rigenerato dalla cura Ballardini. Giocare a Marassi poi non è mai semplice, è uno stadio che spesso si trasforma in una vera tana dei lupi per le squadre avversarie.

Che incontro si aspetta dal Genoa? Una partita coraggiosa, ormai il Genoa non ha più paura e riesce a osare, a fare partite d’attacco. Ballardini conosceva già l’ambiente, è un allenatore esperto. Riesce a fare giocare le sue squadre con un calcio semplice e redditizio in modo molto positivo.

Napoli a fasi alterne, che match si aspetta a Marassi? Un Napoli che giochi con coraggio, che dimentichi tutte le paure che spesso mette in mostra nei suoi incontri.

Al Napoli manca un po’ Mertens quest’anno… Bisogna dire che Mertens ha sempre il problema alla caviglia che lo affligge continuamente. Ormai ha 33 anni, non è più il giocatore decisivo di una volta. E’ l’unico rimasto del grande ciclo del Napoli dopo che Sarri se n’era andato vedendo finito questo ciclo.

Ci sono altre cose che mancano al Napoli? Osimhen che non è ancora posto fisicamente e ci sono anche quei problemi tra Gattuso e De Laurentiis che certo non danno serenità all’ambiente.

Un pronostico su Genoa Napoli? Vedo un pareggio. (Franco Vittadini)



