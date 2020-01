Pronostico Genoa Roma/ Dal Moro: Fonseca deve vincere ma senza Zaniolo… (esclusiva)

Questa sera alle ore 18,00 al Marassi, per la 20^ giornata di Serie A, si accenderà la sfida tra Genoa e Roma, partita di grande significato , in questo momento ben delicato della stagione. Ricordiamo bene che i grifoni hanno di nuovo cambiato allenatore e lontano ancora per la salvezza: la vittoria ottenuta col Sassuolo a inizio anno ha dato animo ai grifoni, ma certo non basta. Pure la Roma di Fonseca ha bisogno di punti, dopo il KO subito contro la capolista Juventus: la Lupa rischia l’esclusione dalla prossima Champions league e pure dovrà vivere i prossimi appuntamenti senza un giocatore fondamentale come è Nicolò Zaniolo, fermo in infermeria. Per presentare la sfida di Serie A tra Genoa e Roma abbiamo sentito Filippo Dal Moro: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita tosta, combattuta tra due squadre, Genoa e Roma che hanno assoluto bisogno di punti per loro esigenze di classifica.Vengono entrambi poi da risultati negativi in campionato.

Crede alla salvezza del Genoa? Il Genoa potrà ottenere la salvezza, ma dovrà lottare fino alla fine per questo obiettivo.

Che partita si aspetta dalla formazione di Nicola? Una buona partita, del resto Nicola ha dato gioco, anche entusiasmo alla squadra ligure.

Destro nell’undici iniziale? Vedremo perchè Destro ha giocato poco finora, bisognerà però capire in quali condizioni fisiche sarà.

Per Zaniolo un infortunio pesante: quanto mancherà alla Roma? Moltissimo perchè quest’anno è stato lui a trascinare la Roma nei momenti difficili, più importanti.

Che incontro si aspetta dalla squadra di Fonseca? Una partita d’attacco, una partita giocata in linea offensiva, per ottenere i tre punti.

Cristante nel centrocampo giallorosso? Intanto bisogna dire che la Roma dovrà rinunciare a molte assenze. Poi vedremo se Cristante avrà recuperato dai suoi problemi fisici, per poterlo mettere in campo almeno nel secondo tempo.

Il suo pronostico su Genoa Roma. Dico Roma che ha assolutamente bisogno della vittoria.

(Franco Vittadini)



