Pronostico Genoa Roma/ Dal Moro: “Giallorossi superiori” (esclusiva)

Pronostico Genoa Roma, Dal Moro: partita combattuta!

Una partita di grande significato: oggi si accenderà per la 13^giornata di Serie A la sfida tra Genoa e Roma e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al Ferraris. Quest’oggi fa il suo debutto come nuovo allenatore del Grifo Andriy Shevchenko: il tecnico ucraino è pronto a risollevare le sorti della squadra rossoblu (che di recente ha cambiato proprietà) che anche quest’anno non sta davvero brillando, come ben racconta la sola 17^ posizione in classifica.

Pure per l’ex stella del Milan un “battesimo di fuoco” contro Mourinho (che pure lo ha allenato ai tempi del Chelsea): lo Special One torna dopo lo stop per le nazionali più che mai impaziente di rimettere i suoi giallorossi sulla giusta carreggiata, e dunque di rimediare anche all‘inatteso KO occorso col Venezia solo pochi giorni fa. La squadra della Capitale ha fretta di correre e oggi potrebbe dare gran spettacolo. Per presentare questo match abbiamo sentito Filippo Dal Moro: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pronostico Genoa Roma, che partita sarà? Una partita combattuta per un Genoa che ha bisogno sicuramente di punti, ma con una Roma superiore sul piano tecnico

La prima di Shevchenko col Genoa cosa si attende dall’allenatore ucraino? Vedremo cosa potrà fare poi Shevchenko col Genoa, dato che dovrà adeguarsi al calcio italiano, in un campionato certamente non privo di difficoltà.

E cosa potrà fare la nuova gestione del Genoa? Questo non lo, per ora la nuova proprietà del Genoa non ha fatto proclami. Del resto se pensiamo che Comisso a Firenze aveva promesso il nuovo stadio che non è arrivato…

Si aspetta una reazione della Roma dopo le ultime sconfitte? Direi proprio di sì, dopo le ultime sconfitte, la Roma dovrà reagire e cominciare a vincere. C’è in gioco la zona Champions un obiettivo importante a cui la Roma punta.

Mourinho sotto esame… Intanto si parla troppo di Mourinho e contano le partite, quello che succede in campo. Poi devo dire che le sue affermazioni contro i giocatori non hanno fatto che destabilizzare l’ambiente giallorosso. I giocatori in questo modo perdono fiducia, perdono autostima.

Sirigu – Rui Patricio chi potrebbe essere decisivo in questa sfida? Direi Sirigu considerato che sarà il Genoa a subire maggiormente l’iniziativa della Roma. Mentre la Roma ha trovato finalmente in Rui Patricio un portiere di sicuro valore e affidabilità. Una cosa che non succedeva dai tempi di Alisson.

Il suo pronostico su Genoa Roma. Credo che la Roma possa vincere, del resto è una Roma che è certamente superiore sul piano tecnico al Genoa.

(Franco Vittadini)



