Pronostico Inghilterra Danimarca/ Bruscolotti: “Inglesi favoriti!” (esclusiva)

Una semifinale tutta speciale quella prevista questa sera alle ore 21.00 a Wembley tra Inghilterra e Danimarca, valida per gli Europei 2020. Padrona di casa sarà ovviamente la Tre leoni di Southgate che ha fin qui condotto un percorso impeccabile nella manifestazione: neppure un gol subito dalla difesa inglese, che giusto pochi giorni fa ha condannato pure l’Ucraina di Shevchenko. Contro però la “mina vagante” danese: la squadra di Hjulmand, dopo un avvio a Euro2020 davvero difficile (con anche il dramma Eriksen), si è ricompattata, fornendo prestazioni da sogno e arrivando fino a giocarsi l’ultimo pass per la finale continentale. E ora la Danimarca punta al colpaccio contro un’Inghilterra certo favorita dal blasone: ci attenderà una semifinale da urlo. Per presentare questa sfida degli Europei 2020 abbiamo sentito Giuseppe Bruscolotti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita che vedrà l’Inghilterra favorita anche per quello che ha fatto vedere finora in questi Europei. Ma con una Danimarca che resta sempre una formazione di ottimo valore.

La difesa punto di forza dell’Inghilterra? La difesa dell’Inghilterra non ha preso ancora un gol e questo conferma tutta la sua forza. Un reparto molto importante di questa squadra.

Pickford un altra sicurezza su cui contare? Bisogna dire che l’Inghilterra nella sua storia ha avuto sempre grandi portieri. Come è sempre stato nella sua grande tradizione calcistica da Clemence a Shilton.

Che partita si attende dall’Inghilterra? L’Inghilterra dovrebbe fare un incontro d’attacco, cercando di portare a casa il successo, consapevole com’è delle sue possibilità.

Giocare in casa un vantaggio o uno svantaggio? Giocare in casa davanti al proprio pubblico dovrebbe dare una grossa spinta all’Inghilterra.

Danimarca: la forza del collettivo l’arma in più di questa squadra? Una Danimarca molto valida dal punto di vista tecnico che ha confermato di essere un collettivo molto competitivo, un gruppo vincente in grado di disputare dei grandi Europei.

Giocare in nome di Eriksen una motivazione in più per la formazione di Hjulmand? Non credo che si tratti solo di questo, tanto più poi a poco è una cosa che viene dimenticata per affrontare con molta concentrazione gli Europei. Il merito di questa Danimarca è da attribuire a tutti, alla squadra, ai giocatori, all’allenatore che ha costruito questo gruppo vincente portandolo alla semifinale.

Il pronostico su quest’incontro. Inghilterra favorita ma nel calcio può sempre succedere di tutto, come anche abbiamo visto proprio negli Europei. La stessa Francia che vinceva 3 – 1 sulla Svizzera e poi è stata raggiunta. Una Francia con un gruppo di giocatori fortissimi che però è stata eliminata!

(Franco Vittadini)



